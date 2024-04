Samsung Galaxy S23 Ultra vs. Galaxy S24 Ultra: fotografie, specificatii, diferente si concluzii

Chiar daca Galaxy S24 Ultra a fost lansat anul acesta si este deja un succes comercial, modelul de anul trecut nu este de neglijat. L-am pus fata in fata cu Galaxy S23 Ultra pentru a putea vedea ce face mai bine, ce face mai putin bine si ce este diferit.

Design si constructie

Tentatia de a spune ca S24 Ultra este acelasi telefon ca S23 Ultra din punct de vedere al designului este foarte mare. Asta pana cand le poti pune unul langa altul si observi ca „the Devil is in the details”. S24 Ultra a revenit la un ecran drept, iar marginile sunt mai mici comparativ cu fratele de anul trecut. Marginile ramei sunt mai putin curbate si il face mai usor de tinut in mana. Pe spate, modulele camerelor foto nu par modificate ca pozitie, dar sunt sunt cu o idee mai inalte decat cele intalnite pe S23 Ultra. Pana si Stylusul are capul mai turtit pe S24 comparativ cu S23.

La capitolul materiale utilizate in constructie, S24 Ultra a primit Gorilla Glass Armor comparativ cu Gorilla Glass Victus 2 folosita pe S23 Ultra. In cazul acesta nu le-am testat rezistenta, dar conform Gorilla, Armor este mai rezistenta decat Victus 2. Rama lui S23 Ultra este realizata din aluminiu in timp ce a lui S24 Ultra din titan. Ambele telefoane beneficiaza de acelasi certificat de protectie IP68 impotriva apei si prafului.

S23 Ultra este cu 2 grame mai greu decat S24 Ultra (234gr vs. 232gr), desi in realitate mi se pare exact invers.

Ce am observat cand le-am pozat este ca S23 Ultra este mult mai alunecos. Puse ambele pe masa, acesta a luat-o la plimbare incet.

Ecran

Ambele folosesc ecrane Dynamic LTPO AMOLED 2x  cu o diagonala de 6.8 inch si o rata de reimprospatare de 120Hz. La capitolul ecran sunt mai multe diferente vizibile:

cea evidenta: S24 Ultra foloseste un ecran drept

luminozitatea: S24 Ultra ajunge la o luminozitate maxima de 2600niti comparativ cu 1750 niti pe S23 Ultra. Diferentele se observa doar daca le ai pe ambele ca sa le poti pune unul langa celalalt

reflexia ecranului: S24 Ultra este singurul model care utilizeaza un strat anti-reflexie. Ce inseamna asta in practica este ca pe ecranul telefonului nu se vor mai reflecta obiectele din fundal asa de tare. Am testat-o si intr-adevar functioneaza, comparativ cu S23 Ultra as spune ca reflexiile sunt mai fade cu un 50%. Inca se vad dar nu la fel de deranjant.

Specificatii hardware si teste

Nu sunt cel mai mare fan al cifrelor. Atata timp cat telefonul raspunde la comenzi rapid si nu se blocheaza sau agata nu le dau importanta.

De dragul comparatiei insa, aveti rezultate din teste sintetice mai jos.

S23 Ultra S24 Ultra CPU Qualcomm Snapdragon 8 gen2 for Galaxy 4nm Qualcomm Snapdraon 8 gen3 for Galaxy 4nm GPU Andreno 750 Andreno 740 RAM 12GB RAM (8GB RAM varianta de baza) 12GB RAM (varianta de baza) Memorie interna 512GB UFS 4.0 (256GB varianta de baza) 256GB UFS 4.0 (varianta de baza)

S23 Ultra S24 Ultra 3D Mark Wild Life Extreme Stress Test Best Loop Score 3808 4949 Lowest Loop Score 2409 2891 Stability 63.3% 58.4% 3D Mark Wild Life Stress Test Best Loop Score 13639 18214 Lowest Loop Score 8132 8569 Stability 59.6% 47% Geekbench 6 CPU Single 1921 2286 Multi 5365 7163 GPU Vulkan 9809 17002 OpenCL 9309 15023

In mod nesurprinzator, pe partea hardware S24 Ultra este superior lui S23 Ultra. Insa intr-o utilizare zilnica nu veti observa diferenta. Cei care se joaca pe telefon si vor cel mai bun hardware vor fi mai atrasi de S24 Ultra.

Fotografie

S23 Ultra S24 Ultra Senzor pricipal 200 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.3″, 0.6┬Ám, multi-directional PDAF, Laser AF, OIS Senzor telephoto zoom 3x 10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.52″, 1.12┬Ám, PDAF, OIS, 3x optical zoom Senzor ultra wide 12 MP, f/2.2, 13mm, 120╦Ü (ultrawide), 1/2.55″, 1.4┬Ám, dual pixel PDAF, Super Steady video Senzor periscop 10 MP, f/4.9, 230mm (periscope telephoto), 1/3.52″, 1.12┬Ám, PDAF, OIS, 10x optical zoom 50 MP, f/3.4, 111mm (periscope telephoto), 1/2.52″, 0.7┬Ám, PDAF, OIS, 5x optical zoom Senzor selfie 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), dual pixel PDAF

Singura diferenta hardware intre cele doua este la senzorul periscop, in rest vorbim de setup-uri identice. Las pozele sa vorbeasca de la sine. Randul din stanga este realizat cu S23 Ultra, iar cel din dreapta cu S24 Ultra.

Senzor principal

senzor ultrawide

zoom 3x

zoom 5x

zoom 10x

selfie

noapte

Software

Ambele telefoane ruleaza Android 14 cu interfata OneUI 6.1 si aceleasi functionalitati AI. Singura diferenta pe care am observat-o eu e la camera foto. S24 Ultra are un boloboc virtual care iti arata cat de drept tii telefonul si care nu este pe S23 Ultra. Pe viitor, noile actualizari majore ar putea diferentia mai mult cele doua modele dar fara schimbari cu impact mare as indrazni sa spun.

S23 Ultra primeste in total 4 actualizari majore de OS : a fost lansat cu Android 13 si va primi inclusiv Android 17

: a fost lansat cu Android 13 si va primi inclusiv Android 17 S24 Ultra primeste in total 7 actualizari majore de OS: a fost lansat cu Android 14 si va primi inclusiv Android 21

Baterie

Atat capacitatea bateriei cat si vitezele de incarcare au ramas neschimbate. Ambele sunt echipate cu baterii de 5000mAh care se incarca la perete la 45W in aproximativ o ora si wireless la 15W.

Concluzii

Exista diferente intre cele doua? Exista. Sunt suficient de mari incat cineva care vrea un model Ultra sa aleaga S24 in locul unui S23?

Haideti sa o luam rational, alegeti S23 Ultra pentru:

pret mai mic

inca 3 ani de suport major de OS si 4 ani de actualizari de securitate

poze aproape identice

ecran curbat

