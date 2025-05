Samsung a lansat S25 Edge – un telefon subtire pe care nu l-a cerut nimeni

Samsung a lansat S25 Edge, un telefon foarte subtire care se situeaza intre S25 Plus si Ultra dpdv al specificatiilor. Nimeni nu a cerut un astfel de telefon, asadar nu stim de ce exista si daca cineva il va cumpara doar pentru ca este subtire.

Acesta vine cu un ecran de 6.7 inch Dynamic AMOLED 2X, 120Hz si sticla Gorilla Glass Ceramic 2. Foloseste un chipset Snapdragon 8 Elite facut special pentru Samsung, 12GB RAM si 256GB sau 512GB de stocare.

S-a facut un compromis la baterie fiind acum o unitate de 3900mAh cu incarcare la 25W si wireless la 15W. Totusi, carcasa pastreaza standardul de protectie IP68 si are o rama din titan. Pe partea foto are aceleasi camere precum S25 Ultra in mare partea. Are o principală de 200 Mpx, f/1,7, OIS si o camera ultrawide de 12MP, f/2.2 cu macro.

Si totusi…cat este de subtire? Pai 5.8mm. Ca idee, un S25 Ultra are 8.2mm iar iPhone 16 are 7.8mm. Nu stim daca va ajunge si in Romania, dar stim preturile: 1.249 de euro pentru 256 GB și 1.369 euro pentru 512GB.