Samsung a prezentat Tab S7 FE si Tab A7 Lite

Doua tablete noi, una dedicata divertismentului, muncii creative sau multi-taskingului si una compacta ideala pentru deplasari.

Galaxy Tab S7 FE e dotata cu un ecran de 12.4 inch si rezolutia 2560×1600, de tip TFT. Aceasta vine cu S Pen pentru a creste eficienta sarcinilor zilnice. Dacă o lucrare de cercetare sau un proiect de muncă solicită deschiderea mai multor pagini sau aplicații în mod simultan, Galaxy Tab S7 FE gestionează cu ușurință procesul de multi-tasking. Cu funcția Multi-Active Window, se pot deschide până la trei aplicații simultan. Asta înseamnă că poti naviga pe web, poti lua notițe și poti reda conținut video – totul pe un singur ecran. Cu App Pair, puteti salva și deschide rapid combinația preferată de aplicații în fereastra Multi-Active.

Pentru maximizarea productivitatii, Galaxy Tab S7 FE se poate transforma intr-un laptop. Cu ajutorul Samsung DeX și a tastaturii Book Cover 2 , se poate utiliza pe post de laptop, transformând interfața de utilizare într-o experiență asemănătoare cu cea a unui PC.

Clip Studio Paint și Canva 4 sunt compatibile cu S Pen-ul pentru desene și modele de design fără cusur. Cu o perioadă de încercare gratuită de 6 luni pentru noii utilizatori de Clip Studio Paint, aceștia își pot descoperi noi pasiuni și pot încerca arta digitală. Pentru persoanele care iau mereu notițe, Noteshelf este, de asemenea, inclus gratuit, permițând crearea de notițe detaliate, colorate, care să surprindă cu precizie gândurile.

Snapdragon 750 5G realizat pe o tehnologie de 8nm este procesorul care pune totul in miscare, alaturi de 4GB RAM si 64GB stocare sau 6GB RAM si 128GB RAM. Memoria interna se poate extinde cu ajutorul cardului microSD, are 4 difuzoare optimizate de AKG, o camera foto principala de 8MP si una de selfies de 5MP.

Bateria are o capacitate de 10090mAh si beneficiaza de incarcare rapida la 45W. Sistemul de operare este Android 11 cu interfata OneUI 3.1.

Galaxy A7 Lite este tableta excursionistului. Aceasta vine cu dimensiuni compacte astfel incat este usor de transportat: un ecran de 8.7inch TFT cu rezolutia 800×1340. Ramele subțiri din jurul display-ului și difuzoarele duble puternice cu Dolby Atmos de pe Galaxy Tab A7 Lite contribuie la crearea unei experiențe mult mai captivante în momentul vizionării filmelor, emisiunilor de divertisment și rulării jocurilor preferate. Galaxy Tab A7 Lite este excelenta pentru a urmări spectacolul sau tendințele noi în mișcare. Cu un capac metalic rezistent și rame subțiri, Galaxy Tab A7 Lite vine în nuanțe de gri și argintiu.

In materie de specificatii, aceasta foloseste un procesor Mediatek Helio P22T realizat pe o tehnologie de 12nm, iar versiunea de baza are 3GB RAM si 32 GB pentru stocare. Bateria are o capacitate de 5100mAh si beneficiaza de incarcare la 15W. Vine tot cu Android 11 si OneUI 3.1