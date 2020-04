Scaune de birou bune (gaming)

Pentru mine un scaun de birou bun este mai important decat calculatorul in sine de pe care lucrez. Am invatat sa investesc in obiectele cu care am contact cel mai des daca vreau sa am o viata sanatoasa si un confort cat mai bun. M-am gandit sa va recomand cateva scaune de birou bune daca tot stam acasa.

Obiectele cu care avem contact cel mai des sunt foarte importante si ne pot influenta viata mai mult decat credem. Patul in care dormim, perna, scaunul de la birou, monitorul in care ne pierdem ochii cu orele, tastatura si mouse-ul sau chiar telefonul sunt obiecte foarte importante. Cu ele ne traim viata si atunci acestea trebuie sa fie bune, confortabile si sa ne ofere o experienta placuta in utilizare.

Nu vrei un scaun inconfortabil cum nu vrei nici un pat in care nu poti dormi profund. Astfel am invatat sa nu ma zgarcesc cand vine vorba de aceste obiecte si sa le aleg inteligent. Nu trebuie sa fim zgarciti cu aceste obiecte pentru ca de ele depinde confortul nostru de zi de zi.

Scaunul pe care stau acum m-a impresionat prin rezistenta lui si am observat asta in ultimele saptamani. Stau mai mult la birou decat in pat pentru ca am timp mai mult sa ma joc 🙂 In comparatie cu cel vechi este o diferenta enorma, dar si pretul este dublu.

Eu acum am un Trust GXT 707R Resto v1, dar exista pe piata v2. Costa 799 lei la PC Garage si este o solutie foarte buna daca vrei confort si rezistenta. La greutatea mea de hipopotam a rezistat cu brio 2 ani (si inca rezista) la abuzuri zilnice, presiune, smucituri, aruncari sau alte miscari dubioase. Deci da, il recomand si avem si un review la el.

Modele similare gasiti de la multe branduri. Mi se par ca toate sunt copiate si doar schimbata eticheta ca si Genesis are un model identic si la aceeasi bani. Un alt model bun daca vreti ceva relativ ieftin este modelul Hurricane de la Inaza. La 500 lei primesti un scaun bun, insa trebuie sa te obisnuiesti cu scartaitul.

Ceva mai calitativ este ASUS ROG Chariot Core SL300, un scaun bine facut si mai confortabil. Il gasiti la 1699 lei. Seamana cu cel de la Trust, diferenta este ca e mai confortabil si materialele sunt mai bune.

Alt model bun si ergonomic este SYN OMNIA PDH la 1195 lei. Nu este de gaming, dar este confortabi si solid. Este mai mult un scaun office, insa va ofere o pozitie corecta si un confort bun cand stati ore intregi.

Nu puteam sa trec cu vederea modelul Markus de la IKEA, un scaun destul de apreciat si aratos. Am in plan sa-mi cumpar unul pentru ca stiu ca este un model bun. Il gasiti la 549 lei la Ikea.

Tot la Ikea mai gasiti si scaunul JÄRVFJÄLLET, un model de 849 lei din material textil si cu spatar foarte mare. Pe acesta n-am avut ocazia sa-l vad, insa pare interesant.

Recomandarile mele sunt bazate doar pe ceea ce stiu si am vazut. Cu siguranta sunt si alte scaune mai bune si aici intrati voi in ecuatie. Puteti lasa in sectiunea de comentarii link-uri catre alte scaune bune ca sa aflam si noi ce mai putem cumpara.