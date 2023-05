S-a schimbat Codul Rutier – luminile de intalnire sunt obligatorii pe orice tip de drum public

Ati observat si voi ca masinile moderne vin cu lumini de zi. DRL-urile stau in permanenta aprinse si de obicei sunt de tip LED, ocazional halogen la uneel masini cum ar fi Mazda. Insa soferii care nu au masini noi trebuie sa stie ca sunt obligati de acum sa aprinda pozitiile sau faza scurta pe orice tip de drum.

Vezi in pozele de mai sus luminile de zi sau DRL-urile.

Lumina de intalnire inseamna faza scurta, pentru cei care nu cunosc termenul oficial. Eu stiu denumirile neoficiale, cum ar fi pozitie, faza scurta si faza lunga. Totusi, masinile mai noi au si lumini de zi, acele semnaturi din far care sunt aprinse in permanenta. De prin 2014-2015 au inceput sa apara pe masini.

Daca aveti lumini de zi sau DRL-uri in engleza, nu trebuie sa va faceti griji. Ele oricum sunt aprinse in permenenta. In rest, ceilalti trebuie sa aprinda faza scurta pe orice tip pe drum, conform noului Cod Rutier.

Aduc aminte ca faza scurta trebuia aparinsa doar pe autostrada, drumuri expres sau drumuri europene. Legea s-a modificat, iar acum trebuie sa le aveti in permanenta aprinse pe orice tip pe drum, asta inseamna si in oras, drumuri comunale, nationale. Orice tip de drum public.

Daca va opreste Garcea, o sa primiti o amenda si 2 puncte de penalizare. Cititi stirea completa AICI.