Se scumpeste ROVINIETA inclusiv pentru masinile Euro 6

Ne pregatim pentru electrificare, mai cu forta, mai cu vorba buna. Incepand cu anul 2026, ROVINIETA se scumpeste pentru toata lumea, chiar si pentru masinile Euro 6.

Cea mai ridicata norma de poluare este Euro 6 cu toate derivatele ei, insa ne pregatim pentru Euro 7 in scurt timp. Pentru a reusi sa mai scapam de rablele care polueaza aerul, Rovinieta se va scumpi in functie de norma de poluare.

Astfel, cei cu masini E6 vor plati cu 40% mai mult decat pretul actual incepand cu anul 2026, iar din 2035 se va scumpi cu 66%.

Cei care au masini Euro 5, Euro 4 sau mai jos de atat, vor plati si mai mult, dar inca nu stim exact. In plus, se va lua in calcul si perioada, deci probabil vor fi mai ieftine cele pe 1 an de zile.

E bine, e rau…ziceti voi in sectiunea de comentarii.