Ce este SEO si cum iti ajuta afacerea?

Desi foarte important in continuare, mi se pare ca afacerile au inceput sa nu mai prea puna pret pe SEO atunci cand doresc sa-si promoveze produsele. Insa este de mentionat ca un SEO facut bine iti asigura clienti pe termen lung.

In ultima vreme toti cauta rezultate puternice si de moment, omitand faptul ca acestea odata epuizate, lasa in spate doar un gol. De aceea mi se pare ca nu se prea mai investeste in SEO si in promovare care sa creasca nivelul de SEO pentru o afacere. Si haideti sa va spun de ce ar trebui sa faceti asta.

Ce este SEO, in primul rand?

Prescurtarea SEO vine de la Search Engine Optimization. Pe romaneste, ca sa zic asa, este vorba despre investirea de resurse si timp pentru ca afacerea ta sa apara cat mai sus si mai relevant la cautari pe celebrele motoare de cautare.

E un lucru pe care orice afacere si l-ar dori, pentru a avea clienti in mod constant pentru produsele sau serviciile oferite.

La ce se uita motoarele de cautare?

Fiecare motor de cautare are un algoritm extrem de complex in spate. Nimeni nu il stie in totalitate, insa sunt anumite aspect publice despre care se stie clar ca influenteaza rezultatele motoarelor de cautare.

Eu o sa enumar doar o parte din ele, mai jos:

viteza de incarcare a site-ului – foarte importanta in ultima vreme

optimizarea continului pentru mobil

rank-ul, care este dat de numarul de linkuri de pe alte site-uri cu rank mai mare

continutul si aranjarea lui

cuvintele cheie – atentie, fara a face exces de ele

Cum poti optimiza SEO afacerea ta?

Sunt multe variante pentru a face asta. Unele merg impreuna, altele se pot face individual. Chiar si printr-un simplu link intr-un articol pe un website vechi cu rank mare iti vei creste si tu rank-ul.

Insa cel mai bine probabil e sa apelezi la specialisti… pe care ii gasesti de obicei in firmele de programare. Pentru ca SEO se face si de la interior.

Ce beneficii iti aduce un SEO bun?

Pai cred ca deja e clar: vei avea continut asa-zis „ever green”. Tot timpul disponibil pe motoarele de cautare. Si asta iti va aduce un flux constant de clienti. Spre deosebire de o campanie de promovare punctuala in urma careia probabil vei avea un flux mare de clienti, dupa care acesta va scadea dramatic la valorile de dinainte.