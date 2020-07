Serious Sam 4 se va lansa luna viitoare

Serious Sam 2 The Second Encounter Demo alaturi de Return to Castle Wolfenstein Demo au fost unele dintre primele FPS-uri pe care le-am jucat pe PC-ul personal si doua serii FPS consacrate/ de referinta si astazi.

Seria Serious Sam este recunoscuta (contrar numelui) pentru umor, grafica foarte colorata si un numar impresionant de inamici ce pot fi simultan pe ecran. Primul joc al seriei s-a lansat la 1 martie 2001, iar de atunci si pana acum pe langa titlurile principale, au aparut diverse spin-offs.

Dupa ce a fost o liniste totala in ceea ce tine de al 4-lea titlu din serie, fara o campanie de marketing si teasere multe, Devolver Digital au anuntat ca jocul va fi lansat in luna august pe Steam si noua platforma de cloud gaming a celor de la Google – Stadia. Pretul este de 34 euro pentru editia standard si 40 euro pentru editia Deluxe. Varianta pentru Xbox One si Playstation 4 va avea de asteptat pana cand exclusivitatea Stadia expira.