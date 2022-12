Sfaturi pentru alegerea unui laptop de gaming in 2022 – tehnologia DLSS te ajuta sa ai mai multe FPS-uri

Anul acesta am testat multe laptop-uri, uneori si 2-3 intr-o luna. In general ne-am ocupat de laptop-urile de gaming in diverse configuratii. Ce mai testata placa video de pe un laptop a fost RTX 3070 si RTX 3060. Si pentru ca acestea au fost cele mai testate, cele mai cautate si sunt in continuare cele mai populare modele, am decis sa va ofer niste informatii suplimentare despre cum sa va alegeti un laptop in 2022/2023.

In redactia noastra suntem impartiti. Sunt cativa colegi impotrvita laptop-urilor de gaming si pot sa inteleg de ce. Eu si ceilalti nu suntem. Aceste laptop-uri pot fi un cosmar daca nu sunt alese corect, iar cele mai ieftine modele ajung sa fie si cele mai proaste. Pretul chiar conteaza.

Dezavantajele la laptop-urile de gaming, mai ales daca vrei sa-l folosesti zilnic, sunt destul de evidente: greutatea, grosimea, alimentatoarele foarte mari, autonomia si temperaturile ridicate de functionare.

Datele tehnice sunt si ele importante, foarte importante. Dat fiind ca traim in Romania si gasim multe mizerii prin magazinele noastre, fie ele si celebre, trebuie sa fim foarte atenti sa nu ne alegem cu un laptop vechi la pret de laptop nou. Sunt destule modele cu procesoare de acum 3 generatii si cu placi video la fel de vechi, dar care inca se vand la preturi uriase.

Asadar, uite ce iti recomandam noi:

Cauta tot timpul laptop-urile cu cele mai noi procesoare. Acestea sunt mai eficiente de la o generatie la alta, mai performante, dar s-ar putea sa le gasesti la niste preturi mai mari in prima parte a vietii lor cand tocmai au fost lansate. Recomand sa va luati cel mai nou procesor pentru ca sunt remediate problemele generatiilor anterioare (fie cu temperaturile, stabilitatea sau altele).

Nu mai cumparati laptop-uri cu 8GB memorie RAM. Sunt inutile in gaming. Jocurile sunt pretentioase si tineti cont ca si sistemul de operare si aplicatiile secundare consuma destula memorie. 16GB memorie RAM este ideal pentru un laptop de gaming.

Doar panouri IPS si VA. TN-ul oricat de mult a evoluat, tot nu il vad o solutie de viitor. VA-ul si IPS-ul sunt mult peste TN si rar mai gasesti laptop-uri cu probleme la capitolul display. Mai sunt cateva, dar daca faci un research inainte le descoperi. Asadar, alegeti panouri de calitate daca vreti o imagine clara, viu colorata si in general placuta ochiului.

Laptop-urile de gaming cu ecran la 60Hz nu sunt laptop-uri de gaming. Are rost sa zic de ce? Evitati-le pe cat posibil.

Luati stocare cat mai mare. O sa aveti nevoie. Jocurile sunt foarte mari. Mai toate jocurile moderne au peste 50GB, deci nu vad ce ati putea face un SSD de 256GB pe un laptop de gaming. In plus, laptop-urile ieftine au si SSD-uri de proasta calitate.

Cautati cele mai bune sisteme de racire. Nu vreti sa se incinga atunci cand va jucati si sa intre in protectie. Cautati review-uri inainte si evitati cele mai subtiri laptop-uri de gaming.

Legat de punctul de mai sus, laptop-urile de 17 inch sunt mai bine racite, avand o carcasa mai mare deci mai mult spatiu.

Aveti grija la raportul dintre placa video si rezolutie. Sunt laptop-uri cu rezolutii QHD dar placi video slabute care cu greu vor putea face fata la rezolutia asta. Si aici va dau un pont. O sa ma lungesc putin asa ca nu o sa mai fie cu punctulet.

Sunt laptop-uri bine echilibrate care ofera o rezolutie Full HD si placi video capabile sa redea jocurile excelent in rezolutia asta. Dar sunt laptop-uri care vin in configuratii ciudate si pot fi un cosmar. E placut sa vezi rezolutie QHD in specificatii, dar in realitate nu mai e placut cand nu te poti juca din cauza placii video cu un FPS pe masura.

Nvidia GeForce RTX 3060 este considerata (si pe buna dreptate) o placa excelenta pentru rezolutia Full HD. Este fix ce ai nevoie, atat pe desktop cat si pe laptop, sa te joci cu un numar mare de FPS-uri si setari grafice ridicate.

Am testat placa asta pe multe configuratii si nu are sens sa intru acum in detalii. Gasiti articolele mai vechi. Ce vreau sa spun este asa. Acest model, GeForce RTX 3060, este o mica exceptie de la regula. Avand tenologii de ultima generatie de la Nvidia, aceasta poate sa te surprinda placut in anumite titluri compatibile.

Este singura placa pe care o poti folosi si pe laptop-uri cu rezolutie QHD, deoarece prin tehologia DLSS iti poate oferi un FPS dublu. Stiti deja ce este DLSS, ca l-am prezentat si testat cu numeroase ocazii si ma declar un fan. Mi-as fi dorit tehnologia asta acum 15 ani, ca sa nu mai ma joc in prezent tilurile copilariei pe care nu le puteam rula atunci.

DLSS se foloseste de nucleele Tensor ale placii video si de o tehnologie AI. Cu trei moduri de utilizare (Performane, Quality si Balanced) poti alege ce vrei sa obtii din jocul respectiv. Practic este o tehnologie de upscalling foarte buna si tu habar nu ai ca se intampla asta. In realitate, cand aveti DLSS, jocul trece intr-o rezolutie mai mica pentru a obtine acele FPS-uri suplimentare, chiar duble. Dar tu habar nu ai deoarece calitatea jocului ramane aceeasi! Doar daca alegi modul Performance o sa vezi diferente de calitate.

Sunt jocuri care in rezolutie QHD si setari grafice ridicate nu reusesc sa obtina mai mult de 40FPS-uri. Ce faci atunci daca vrei o experienta mai buna? Exact, activezi DLSS daca jocul are functia asta. Si bam, ai 80FPS la aceeasi calitate.

In paralel te poti folosi si de Ray Tracing daca vrei sa experimentezi o grafica mai buna. Tehnologiile functioneaza in paralel si asta mi se pare foarte tare. La fel, de Ray Tracing nu va mai povestesc in detalii ca avem zeci de articole pe tema asta.

Ray Tracing Off Ray Tracing On

Ce nu prea am scos in evidenta este G-Sync. Sunt laptop-uri compatibile pe toate drumurile si este destul de clar ca tehnologia este doar pentru placi video Nvidia. Practic are grija sa sincronizeze FPS-ul din joc cu rata de refresh a ecranului. Asta duce la o miscare mult mai fluida, fara artefacte. La baza sta un protocol VESA Apdative Sync. Este o tehnologia utila care te scapa de input lag-ul oferit de clasicul V-Sync, care face acelasi lucru in principiu, dar lucreaza diferit.

G-Sync forteaza monitorul sa-si adapteze rata de refresh in functie de cadrele oferite de GPU, astfel ca nu mai exista delay ca in cazul V-Sync. Asadar, va recomand tehnologia G-Sync daca se poate. Urmariti asta in specificatiile laptop-ului. Merita. La fel si atunci cand va cumparati un monitor.

Revenind la laptop-uri, asta era paranteza de care trebuia sa va spun. Pentru ca daca va duceti mai sus si alegeti GeForce RTX 3070 sau 3080 in rezolutie QHD, clar nu o sa aveti probleme si va puteti juca si fara DLSS. De aceea multe laptop-uri vin in configuratii similare in zona accesibila de preturi. O sa vedeti aceeasi placa video GeForce RTX 3060, dar ecran cu rezolutie Full HD sau QHD, 8 sau 16GB RAM, procesoare care mai de care, dar tot timpul o sa ai doar doua optiuni cand vine vorba de rezolutie. Acum stiti de ce.

