Smart Protection – foliile pe care le folosesc de ani de zile si nu m-au dezamagit niciodata

Am aflat prima data de Smart Protection de la Darius in urma cu multi ani. Tin minte ca avea un ceas Vector pe vremea aia. Am incercat si eu foliile atunci si cred ca sunt ani de zile de cand sunt fidel acestui brand. Si totusi, ii laud abia acum.

Initial n-am vrut sa fac un articol despre foliile de protectie. Serios, de ce? Sunt doar niste folii banale. Dar in cazul de fata, Smart Protection nu ofera doar niste folii banale. Si vreau sa va spun ce am patit eu in ultima vreme si de ce merita sa laud un pic brandul.

Am comandat un 14 Pro pentru nevasta, iar la acel moment nu am gasit nici o folie de la Smart Protection. Am acceptat sa dau 200 lei (vai de viata mea) pe o folie de la iStyle (singura de pe stoc) care nu prea ma impresioneaza. Aia e, am dat banii, macar sa tin folia asta cat mai mult.

Intre timp eu am reusit sa distrug folia de pe 13 Pro Max, o folie tot de la Smart Protection. Distrus este mult spus….dar cand ai pisici in casa iti asumi ca iti pot face anumite daune si au reusit sa-mi perforeze folia cu ghearele lor.

Am dat folia jos si o saptamana am tinut telefonul fara folie. Intamplator am intrat intr-un mall si dintr-un reflex pe care nu vi-l pot explica, m-am oprit la o insula la un baiat cu huse si folii. Am dat 50 lei pe o folie simpla si aia a fost. Am stat pe ganduri toata ziua, ca eu toate foliile le comand de la oamenii astia. De ce m-am dus sa-mi pun folie intr-un mall, nu-mi explic nici acum. Mi-a luat cineva mintile, va jur.

Mare greseala. O folie atat de proasta eu n-am vazut in viata mea. Am realizat asta dupa o luna, iar de nervi am dat folia jos de pe ecran direct pe strana. M-am oprit si am zis gata, nu se mai poate. Se uitau prietenii ciudat la mine, va dati seama. Am zis ca de la un update s-a bulit camera frontala, tot de la un update face figuri FaceID-ul….

Folia era motivul pentru care toate pozele selfie ieseau ingrozitor de prost. Pixelate, parca un pic miscate, iar FaceID-ul nu mai functiona la fel de bine. Am realizat tarziu treaba asta. Ma uitam la poze si nu intelegeam de ce sunt atat de proaste. Zici ca faceam selfie-uri cu un iPhone 4.

M-am calmat si a doua zi am luat legatura cu Smart Protection. Am luat folie si pentru 14 si pentru 13, dar si un kit de protectie pentru Mazda 3. Hopa, stai asa! Ce?

Dada, kit de protectie pentru plasticul glossy din Mazda 3, dar si pentru ecranele din masina. Asta intr-un articol dedicat.

Revenind la folia de la Smart Protection, trebuie sa stiti ca este facuta in Romania. Se monteaza pe baza de lichid si nu trebuie sa apelezi la „un baiat” sa ti-o puna.

Instructiunile sunt clare, simple, iar in caz ca o montezi gresit poti sa o dai jos si sa o mai pui o data. Nu se intampla nimic rau. Aveti AICI instructiunile.

Personal, foliile lor mi se par cele mai calitative din cate am folosit pana acum. Poate un pic mai scumpe (poate, dar daca ma gandesc mai bine nu cred ca sunt atat de scumpe) dar sunt de o calitate foarte buna. Nici nu simti ca ai folie pe ecran, iar culorile si luminozitatea nu sunt afectate.

Ati observat si voi ca imediat ce puneti folie, parca ecranul nu mai este acelasi. Nu mai este la fel de vibrant, de luminos, de clar. Uneori nici touch-ul nu mai functioneaza corect. Este de la folie, va spun eu. Este proasta. Data viitoare luati o folie de calitate.

Eu o sa raman de acum incolo client fidel Smart Protection. Au un suport telefonic excelent, livrare rapida si produse de calitate. Poate doar site-ul le recomand sa-l puna mai bine la punct, in rest nota 10.