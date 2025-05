SkyShowtime lansează o ofertă de 40% reducere în România

Pe 14 mai 2025, SkyShowtime a anun╚Ťat o campanie promo╚Ťional─â atractiv─â pentru utilizatorii din Rom├ónia, oferind o reducere de 40% la abonamentele Standard ╚Öi Premium timp de 12 luni.

Astfel, pasiona╚Ťii de filme ╚Öi seriale pot accesa o gam─â variat─â de con╚Ťinut, de la produc╚Ťii hollywoodiene de top la titluri locale originale, la pre╚Ťuri reduse: doar 3,59 euro pentru planul Standard ╚Öi 5,39 euro pentru planul Premium. Oferta este valabil─â pentru cei care se aboneaz─â lunar prin site-ul oficial www.skyshowtime.com sau prin aplica╚Ťiile disponibile pe Apple App Store ╚Öi Google Play, fiind compatibil─â cu diverse dispozitive, precum Android, iOS, Android TV, Google Chromecast, televizoare LG ╚Öi Samsung Smart.

Portofoliul SkyShowtime include o selec╚Ťie impresionant─â de titluri noi ╚Öi exclusive, printre care se num─âr─â filme precum Gladiator II, Sonic the Hedgehog 3 ╚Öi Wicked, dar ╚Öi seriale apreciate ca Dexter: Resurrection, Star Trek: Strange New Worlds S3 sau Law & Order S24. Platforma g─âzduie╚Öte ╚Öi produc╚Ťii originale SkyShowtime, cum ar fi End of Summer ╚Öi The Day of the Jackal, al─âturi de serii populare precum Yellowstone (toate cele cinci sezoane, plus 1883 ╚Öi 1923), Landman ╚Öi Tulsa King. ├Än plus, con╚Ťinutul diversificat include filme de la Universal Pictures, Paramount Pictures, DreamWorks Animation ╚Öi seriale de la SHOWTIME, Paramount+, Sky Studios ╚Öi Peacock, oferind divertisment pentru toate v├órstele, inclusiv pentru copii ╚Öi familie.

Monty Sarhan, CEO-ul SkyShowtime, a declarat c─â aceast─â ofert─â reflect─â misiunea companiei de a combina cele mai bune produc╚Ťii de la Hollywood cu divertisment local de calitate, la un pre╚Ť accesibil. ÔÇ×Fie c─â vrei s─â descoperi cele mai noi lans─âri sau s─â revezi titlurile preferate, SkyShowtime are ceva pentru fiecare. Cu aceast─â reducere de 40%, dorim s─â facem con╚Ťinutul nostru mai accesibil ca niciodat─âÔÇŁ, a spus Sarhan. Platforma reune╚Öte mii de ore de divertisment, de la blockbustere precum The Fall Guy ╚Öi The Wild Robot la colec╚Ťii de arhiv─â emblematice, fiind o op╚Ťiune ideal─â pentru iubitorii de filme ╚Öi seriale din Rom├ónia.

Eu nu pot fi eligibil, pentru c─â ├«nc─â mai beneficiez de oferta cu 50% reducere pe via╚Ť─â, dar poate folosi╚Ťi voi oferta. ­čÖé