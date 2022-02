Sondajul de marți: La câte servicii de streaming video sunteți abonat?

Dacă tot am aflat că HBO Max vine din martie în România, ia să vedem și la câte platforme de streaming video sunteți abonați.

Atenție: prin abonat mă refer la servicii plătite, fie direct, fie prin intermediul abonamentului de cablu TV (cum sunt Orange TV, Digi.Online sau HBO Go, pentru unii). Nu este relevant pentru sondaj că ai cont de Youtube free. 🙂 Iar în rubrica de comentarii puteți detalia serviciile si gradul de mulțumire!

Am să încep eu: sunt momentan abonat la Orange TV, Digi.Online, Amazon Prime, HBO (atât la canale, cât și la aplicația Go, viitoare Max) și Netflix. Nu am fost deloc interesat de Voyo, Hulu, Youtube Premium sau de Apple TV. Abonamentele de la aplicațiile Digi și HBO sunt plătite prin intermediul tipului de abonament de CATV am, Amazon l-am ales pentru Star Trek Picard (care nu mai este la ei disponibil) și l-am păstrat pentru costul relativ mic, iar Netflix îl împart cu cumnații ca preț. Per ansamblu, plătesc cam 130 Euro anual pentru serviciile respective, lucru care mi se pare rezonabil.

PS: Consider serviciu de streaming Digi.Online și Orange TV, pentru că are o secțiune de PLAY, unde ai diverse filme, seriale sau documentare.