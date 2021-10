Sondajul de marți: ați merge la un concert unde artiștii nu sunt reali, ci holograme?

M-am născut fix în anul în care cei patru suedezi de la ABBA au decis să se despartă, după un deceniu de succese. Cu toate astea, mi-au plăcut melodiile lor dintotdeauna. Am și un playlist pe Spotify cu ei.

Prin septembrie am auzit la radio ultima lor melodie, recent lansată – I Still Have Faith in You. Cum am ajuns acasă, am căutat să văd dacă este chiar melodie nouă, sau sunt ceva înregistrări făcute prin anii lor de glorie, dar ținute la sertar până acum (cam cum apăreau albumele cu 2Pac, după asasinarea lui).

Așa că am ajuns să văd că nu este vorba despre o singură melodie, ci despre un album complet nou – Voyage. Ba, mai mult, au de gând un turneu de promovare la nivel mondial.

Partea interesantă este că ei nu se vor afla pe scenă, ci printre spectatori, pentru a se putea bucura de emoțiile fanilor, zic ei. Concertul va fi unul înregistrat – pare-se că e deja, în mare proporție – iar în lumina reflectoarelor se vor afla… holograme care îi reprezintă pe ei din anii 1970-1980.

Recunosc că ideea mi se pare interesantă – pentru că majoritatea oricum asociază artiștii cu imaginea lor de la un anumit moment din timp (de exemplu, când ascult Phoenix, nu îl văd pe Ștefan Covaci de acum, ci pe cel de atunci), dar mi se pare cam artificial. Rămâne doar ca, peste încă un deceniu, să ne trimitem hologramele la un concert cu holograme, în timp ce stăm pe canapea, în living.

Nu sunt genul care merge la concerte, dar m-am gândit că sunteți pe aici care faceți asta. Așa că vă întreb pe voi ce părere aveți de asemenea tip de evenimente – ați merge sau nu? Și nu vă rezumați doar la ABBA, că poate nu vă place de ei. Gândiți-vă la artiștii favoriți – de la Floarea Calotă la Justin Derulo sau Avicii. Iar în rubrica de comentarii puteți detalia opțiunea aleasă.