Spotify scumpește abonamentele (și) în România

Folosesc Spotify de prin 2017, dar abia anul acesta am activat planul familial, cu plată, pentru toți patru membrii familiei. Bine, oferta are șase licențe, dar am găsit doritori în familia extinsă pentru celalalte două… 🙂

Cum anul ăsta am avut călătorii – fie în interes de serviciu, fie pentru blog, fie concedii – am preferat ssă folosesc Spotify în timp ce citesc cărți, în locul unor filme descărcate pe Netflix, HBO Max, SkyShowtime sau Prime Video. Unde mai pui că, la drumurile cu mașina, folosind soluția prezentată aici, fiecare din familie a putut să aleagă ce ascultă, în timp ce eu foloseam în continuare Google Maps (apropo de asta, să nu uitați să votați în sondajul de săptămâna aceasta).

Zilele trecute am primit notificarea de mai jos în aplicație, așa că aștept să văd și un mail oficial de la ei pe tema asta:

Pe scurt, se pare că voi plăti cu doi Euro mai mult pentru planul meu, dar nu mă deranjează prea tare, din moment ce zece îi primesc înapoi, pe cardul Plutus! Oricum, din ce am văzut, Spotify a început să crească costurile la mai toate abonamentele Premium, așa că vă invit să folosiți linkul meu de refferal pentru acel cash back despre care am scris mai sus.