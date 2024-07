Primele teste cu Starlink gateways arată viteze de transfer de până la 8 Gbps

Dup─â succesul ├«nregistrat de solu╚Ťiile Starlink pentru uz casnic, compania caut─â s─â-╚Öi diversifice portofoliul de servicii prin mobile ╚Öi community gateways – solu╚Ťii de acces la internet prin satelit extreme de rapide, dar ╚Öi foarte scumpe, proiectate pentru comunit─â╚Ťi izolate, ambarca╚Ťiuni ╚Öi avioane.

Investi╚Ťia pentru un community gateway este destul de piperat─â ╚Öi presupune achitarea unui avans de 1.25 milioane de dolari, precum ╚Öi a unui abonament lunar ce porne╚Öte de la 75.000 de dolari, ├«ns─â este justificat─â av├ónd ├«n vedere performan╚Ťele livrate, comparabile cu cele ale re╚Ťelelor de fibr─â optic─â de mare vitez─â.

