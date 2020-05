Ce stie sa faca Bitdefender Total Security 2020 + CONCURS la final

Bitdefender, compania care ofera cei mai buni antivirusi din lume, a lansat o versiune noua. Total Security 2020 vine cu modificari importante si este mai mult decat un simplu antivirus. De fapt este o protectie generala.

Bitdefender Total Security 2020 este mai mult decat un antivirus conventional. Astazi multe atacuri sunt online, virusii clasici au cam disparut sau sunt foarte usor de evitat. Tinand cont ca foarte multa lume lucreaza de acasa, securitatea online este foarte importanta.

Tranzactiile bancare online sunt des afectate. Fie ca platesti factura la net sau alegi sa platesti online o comanda la un magazin, aceste plati trebuie efectuate in siguranta. In cazul de fata poti folosi un browser unic, dedicat, care iti protejeaza tranzactiile pentru a preveni frauda. Personal mi se pare cea mai tare chestie.

Functia de control parental este si ea importanta, mai ales pentru copiii care sunt nevoiti sa-si faca temele online. Aceasta functie le ofera parintilor asistenta virtuala si un plus de siguranta online copilor. Poti limita timpul petrecut online, ascunde continutul inadecvat si poti fi la curent cu activitatea lor online.

Mai tineti minte problema cu primul site unde puteati completa declaratia pe propria raspundere online? Bitdefender Total Security 2020 te poate feri de fraudele online si de atacurile de tip phishing. Detecteaza si blocheaza site-urile car par sigure, dar de fapt sustrag informatii financiare, cum ar fi parolele sau numerele cardurilor de credit. Mai mult, vizeaza si datele personale precum fotografiile, istoricul de cautare si multe altele.

Bonus, daca esti ingrijorat ca cineva te-ar mutea monitoriza prin camera web sau te-ar putea asculta folosind microfonul personal, stai linistit. Solutia Bitdefender monitorizeaza si camera si microfonul si te asigura ca totul este ok.

Evident, pe langa aceste functii are si rolul clasic de antivirus si ofera o protectie completa in timp real a datelor. Este mai eficient, mai puternic si combate toate tipurile de amenintari electronice, de la virusi, viermi si troieni la ransomware, rootkit-uri si programe spion.

Puteti incerca si voi un trial de 90 de zile in loc de 30 de zile, click AICI. Daca nu vreti sa-l cumparati si aveti nevoie de antivirus doar in perioada asta il puteti incerca. Totusi, fiind destul de ieftin, adica 150 lei pe an pentru 5 dispozitive, nu vad de ce nu ai prefera sa-l cumperi. Vezi AICI preturile.

Concurs, castiga 3 licente pentru 5 dispozitive

V-am promis si un concurs, dar nu este pentru concursomani. Vom alege manual 3 persoane/castigatori, iar tot ce trebuie sa faceti ca sa primiti o licenta pentru un an si 5 dispozitive, adica fix oferta de 150 de lei, este sa raspundeti la o intrebare simpla:

Ce solutie antivirus folositi acum si de ce?

Raspundeti in sectiunea de comentarii, iar noi vom alege 3 castigatori peste 2 saptamani.