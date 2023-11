Studiu Sameday: de Black Friday 64% dintre consumatori vor alege livrarea la easybox

Black Friday 2023 este tot mai aproape, iar curierii vor avea viață grea în perioada următoare. 🙂

Iar cei de la Sameday au realizat un studiu interesant. Potrivit acestuia, 64% din consumatorii urbani intenționează să opteze pentru livrarea la easybox în timpul campaniei Black Friday. Sameday se pregătește pentru a livra un număr semnificativ de colete și a luat măsuri, inclusiv angajarea mai multor personal și creșterea numărului de curieri. De asemenea, coletele vor fi păstrate în easybox timp de maximum 36 de ore, iar timpul de livrare estimat este de 24-48 de ore.

Black Friday, cea mai aglomerată zi din an, este un adevărat test al capacității noastre de a oferi experiențe de livrare fără griji. Vom fi alături de clienții noștri din regiune în această perioadă agitată, să le deschidem drumuri europene și să fim parte importantă din dezvoltarea lor în afara granițelor. Ne vom asigura că fiecare colet ajunge la destinație în cel mai scurt timp și în condiții optime, în ciuda provocărilor pe care le întâmpinăm. Am investit constant în tehnologie și în consolidarea capacității operaționale, dar și în relațiile pe care le avem cu partenerii noștri, iar acesta este momentul din an în care se vor vedea și mai clar rezultatele acestor investiții financiare și emoționale, a declarat Lucian Baltaru, CEO Sameday GroupSameday a investit peste 120 de milioane de euro în tehnologie și extinderea rețelei easybox în ultimii trei ani. Ecosistemul de aplicații integrate oferă transparență și eficiență în livrare. Dezvoltarea internațională și rețeaua easybox au sprijinit magazinele online din România.