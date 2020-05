Ce jocuri v-au marcat copilaria si adolescenta?

Isi mai aduce cineva aminte de Gorky 17?

Gorky 17 sau Odi-Um cum se numea pe anumite piete e primul joc de care imi aduc aminte cu drag si desi e un titlu din 1999, pentru mine a trecut testul timpului. L-am rejucat anul trecut si desi e un joc simplu comparativ un titlurile turn-based-strategy din ziua de astazi, are in continuare un farmec aparte, iar grafic inca rezista. Jocul fusese oferit la revista Level intr-o editie din anul 2002. Din pacate, CD-ul mi-a explodat in CD-ROM. Acum jocul se gaseste atat pe Steam, cat si pe GOG.

Command & Conquer: Generals si expansionul Zero Hour. Va aduceti aminte cum va povesteam ca jocurile multiplayer nu ma atrag in mod deosebit? Ei bine, Generals a fost singurul joc multiplayer care m-a tinut in internet cafe-uri o intreaga vacanta de vara, iar acasa rupeam modul single-player pe toate dificultatile.

4×4 Evolution: desi MudRunner/SpinTires impresioneaza cu teren deformabil si toate cele in prezent, 4×4 Evo este jocul cu masini de teren care mi-a mancat zilele;

Need for Speed: Hot Pursuit – posibil favoritul vostru din perioada respectiva sa fi fost Porsche, dar in cazul meu Hot Pursuit brings back memories

Need for Speed: Most Wanted – nu incape indoiala, considerat de majoritatea cel mai bun din serie alaturi de Underground 2. Coloana sonora o mai ascult si astazi din cand in cand…Riders on the storm sau I am rock!

Mafia….primul Mafia mi-a ridicat asteptarile si standardul in materie de jocuri video. Nu credeam ca asemenea lume detaliata poate fi creata intr-un joc video. Am fost efectiv dat pe spate si nu ma mai saturam de jucat, chiar si doar sa dau ture aiurea cu masina prin joc. Nivelul de realism, acuratete, personajele bine construite m-au facut sa uit de GTA 3.

Call of Duty – nu mai are nevoie de nici o prezentare, seria care a devenit o fabrica de bani la ora actuala pentru Activi$ion Blizzard era candva un studio mic si responsabil.

GTA Vice City: dintre toate titlurile din serie, cel mai cu drag imi aduc aminte de Vice City si un remaster nu m-ar supara.

Diablo II cu modul Ancestral Recall

Hitman 2: Silent Assassin: coloana sonora a lui Jesper Kyd suna bine si acum.

Gothic 1 si 2: seria Gothic a fost aproape open-world inainte ca aceasta idee sa devina cool si mainstream. Un remake a fost confirmat.

F.E.A.R. avem nevoie de mai multe titluri horror FPS ca acesta si repede!

Max Payne a fost primul joc pe care l-am terminat pe calculatorul meu de acasa, in 2002.

Tom Clancy’s Splinter Cell Chaos Theory: puteti adauga aici de fapt toata trilogia originala. Chaos Theory mi s-a parut mie ca a atins apogeul. Unul din putinele cazuri, la fel ca in cazul seriei The Witcher cand al treilea titlu este si cel mai bun din serie.

Faptul ca la vremea respectiva internetul nelimitat era o raritate si trebuia sa alergam cu CD-urile/DVD-urile de la unii la altii au facut ca lista sa fie destul de limitata, ceea ce implicit sporea numarul de ore petrecute in unele dintre ele. Desi nu aveam o gama asa de larga disponibila ca in ziua de astazi, uitandu-ma inapoi sau chiar rejucand unele din aceste titluri se observa o diferenta enorma intre un joc finisat si dezvoltat atunci si unele titluri lansate parca doar in batjocura in prezent. Bineinteles ca as mai putea adauga pe lista inca cel putin 20 de titluri, dar pe acestea le-am avut cel mai la suflet.

Voua ce titluri v-au marcat perioada copilariei sau a adolescentei sau ambele?