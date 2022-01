Telescopul James Webb și-a desfășurat oglinzile

Telescopul James Webb (JWST) și-a terminat desfășurarea oglinzii sale principale, punând capăt unei serii de implementări majore care au avut loc pe parcursul a două săptămâni. Toate aceste desfășurări trebuiau să meargă perfect pentru ca telescopul spațial masiv, care era în pregătire de zeci de ani, să funcționeze.

Congratulations, @NASAWebb! You are fully deployed! 🥳

Stay tuned over the coming months as the space telescope reaches its destination of Lagrange point 2 and prepares to #UnfoldTheUniverse: pic.twitter.com/qg6jmVRCsH

— NASA (@NASA) January 8, 2022