Tenda E12 – placa de retea cu Wi-Fi + CONCURS

Mai este nevoie in 2021 sa cumparam placi de retea? Va intreb, eu nu am un raspuns clar. Inca se gasesc de cumparat iar Tenda ofera multe modele interesante. E12 este o placa de retea cu Wi-Fi care, desi nu are un pret oficial in Romania, nu cred ca este deloc foarte scumpa.

Eu cred ca o astfel de placa este sub 100 lei si ofera Wi-Fi de tipul IEEE 802.11ac/a/n/g/b. Are WPA2 si 2 antene detasabile de 5dBi. Perfect compatibila cu Windows 10, placa aceasta de retea este buna pentru cei care vor viteze bune si semnal bun.

Eu cred ca o astfel de placa este buna pentru cei care vor sa renunta la cablul de internet de la calculator si sa treaca pe wireless din diverse motive. Poate au toate perifericele wireless si daca scapa si de cablul de net mai ramane doar monitorul conectat, deci mai putine cabluri.

Sau poate in noua lor locuinta nu exista cablu de internet tras in camera respectiva, nu stiu. Sunt multe cazuri cand este nevoie de o placa de retea, desi la prima vedere ai zice ca sunt inutile in prezent.

Totusi, placa aceasta ofera viteze bune si pe wireless prinde fara probleme 200-300Mbps pe banda 2.4GHz si depaseste 600Mbps pe banda de 5GHz.

Poti sa te joci online, poti urmari filme 4K, poti face orice prin Wi-Fi folosind aceasta placa. Nu este nici o diferenta fata de o conexiune pe cablu.

Vrem sa va oferim aceasta placa de retea cadou, asa ca tot ce trebuie sa faceti este sa ne spuneti in sectiunea de comentarii daca si de ce aveti nevoie de o placa de retea cu Wi-Fi. Suntem curiosi de raspunsuri.