Tenda Nova EX12 – cum sa ai un Wi-Fi rapid in toata casa

Ce te faci daca ai o casa cu mai mult de 2 camere si router-ul tau nu iti ofera semnal peste tot? Ce faci cu zonele moarte din casa cand ti-e lumea mai draga? Pentru astfel de probleme am gasit solutia cea mai buna: Tenda Nova EX12, un sistem mesh pentru toti cei care locuiesc in case sau apartamente mari si vor semnal bun si stabil la internet.

Folosesc un sistem mesh Tenda de 3-4 ani la apartamentul socrilor. Fiind o casa cu 4 camere aveau nevoie de un sistem puternic, fostul router tot Tenda nu reusea sa acopere tot. Mi s-a parut un salt urias la capitolul confort. Cu trei cuburi imprastiate prin casa, semnalul este acum la maxim peste tot, stabil si cu viteze Gigabit.

Noul mesh primit la test se numeste Nova EX12 si sunt doua cilindre puternice pentru cei care for sa consume continut 4K, sa faca streaming, sa se joace si sa aiba o acoperire excelenta.

Sistemele mesh sunt foarte avansate si din ce in ce mai ieftine, asadar nu trebuie sa ne mai facem griji cu privire la costurile ridicate. Gasim acum modele accesibile foarte potente, inclusiv cu Wi-Fi 6, asa cum este si acest model.

Nova EX12 foloseste un procesor quad core la 1.7GHz de la Broadcom, iar vitezele combinate sunt de 2976Mbps. Suporta Wi-Fi 6 si antenele sunt integrate, patru la numar, puternice si cu tehnologie beamforming. Tenda spune ca antenele pot oferi semnal chiar si prin 3 pereti, oferind o acoperire generoasa de 460m patrati.

L-am instalat la mine acasa, la curte, unde personal folosesc un singur router puternic, dar care tot nu ofera semnal peste tot. Sincer, nu as avea nevoie de semnal peste tot, insa ca idee ca un router de 2000 lei nu poate ajunge cu semnalul Wi-Fi la 2 camere distanta.

Am instalat Nova EX12 super usor. Il bagi in priza, ai un cod QR de unde descarci aplicatia si in 2 minute esti gata. Singura chestie e ca daca aveti internet de la Digi trebuie sa bagati datele de logare PPoE.

Si surpriza! Am ajuns cu Wi-Fi-ul peste tot, inclusiv in curte si in fata portii. Am semnal full peste tot, iar vitezele sunt stabile. Cu o conexiune Gigabit de la Digi, ating viteze foarte bune in toata casa.

Singura chestie care ma enerveaza la sistemele mesh in general sunt porturile prea putine. Si in cazul de fata sunt putine si asta este singurul minus. Tenda oricum nu pune multe porturi, mizand pe faptul ca multi avem dispozitive cu Wi-Fi integrat. Corect, insa sunt multe scenarii in care nu poti sa stai doar pe wireless si ai nevoie de cablu, in special pentru sistemele de supraveghere.

In fine. Trecand peste acest minus, sistemul este puternic si isi face treaba. La 916 lei merita toti banii.