Tesla a vandut peste 1 milion de masini in Europa

Din 2013 si pana acum, Tesla se lauda ca a vandut in Europa peste 1 milion de masini. Abia din 2019 lucrurile au inceput sa se miste bine pentru Tesla, an in care au reusit sa vanda peste 111.000 de masini.

Pana atunci nu prea contau. Vindeau in jur de 30.000 de masini pe an si nu prea erau bagati in seama. Astazi sunt lideri la vanzari in Europa, iar Model 3 si Model Y se vand ca painea calda. Doar anul asta au vandut in primele 9 luni peste 180.000 de masini.

Numai Darius si-a cumparat doua masini in ultimii 2 ani parca. Asadar, Tesla o duce bine la noi si nu prea are rivali seriosi. Europenii incearca sa vina cu modele atractive, dar nu se compara cu ceea ce ofera Tesla.