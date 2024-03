TESS a descoperit un nou Super-Pământ

P─âm├óntul este un loc destul de special, cu totul diferit de celelalte planete din sistemul solar. Este amplasat la distan╚Ťa perfect─â de Soare pentru a permite apei noastre s─â r─âm├ón─â lichid─â ╚Öi pentru ca via╚Ťa s─â prospere la r├óndul ei.

Descoperirea recent─â a super-p─âm├óntului TOI-715b de c─âtre NASA este un moment remarcabil ├«n eforturile noastre de a ├«n╚Ťelege universul ╚Öi posibilit─â╚Ťile sale. Planeta, de╚Öi mai mare dec├ót a noastr─â, se afl─â ├«ntr-o pozi╚Ťie ╚Öi compozi╚Ťie care o fac un subiect de interes intens pentru cercet─âtori.

C─âutarea planetelor similare cu P─âm├óntul este o parte important─â a c─âut─ârii altor forme de via╚Ť─â ├«n univers. P├ón─â acum, singurul loc despre care ╚Ötim c─â g─âzduie╚Öte via╚Ť─â este planeta noastr─â. Prin urmare, dac─â c─âut─âm mai mult─â via╚Ť─â, ne-am a╚Ötepta s─â o g─âsim undeva similar. De aceea, NASA a depus eforturi considerabile pentru a g─âsi aceste planete asem─ân─âtoare P─âm├óntului, precum ╚Öi Super-P─âm├ónturi, care sunt similare cu a noastr─â, doar mai mari.

Aceast─â c─âutare este gestionat─â de Satelitul de Cercetare a Exoplanetelor Tranzitante, sau TESS pe scurt. Dup─â cum a╚Ťi putea presupune dup─â nume, este un satelit ├«ns─ârcinat cu sarcina specific─â de a g─âsi planete ├«ndep─ârtate. Acest lucru este realizat prin observarea stelelor ├«ndep─ârtate pentru umbra caracteristic─â a unei planete ├«n orbit─â care trece ├«n fa╚Ťa lor; acestea sunt numite „tranzite”. TESS a fost ├«ns─ârcinat cu examinarea stelelor luminoase apropiate de Soarele nostru pentru a c─âuta aceste evenimente de tranzit care dezv─âluie loca╚Ťia planetelor poten╚Ťiale.

├Äncerc─ârile de a g─âsi planete similare cu P─âm├óntul, sau chiar mai mari, sunt fundamentale ├«n c─âutarea formelor de via╚Ť─â ├«n spa╚Ťiul cosmic. TOI-715b, descoperit─â de satelitul TESS, prezint─â caracteristici care o plaseaz─â ├«ntr-o zon─â de „habitat conservatoare”, oferind speran╚Ťe pentru posibile condi╚Ťii de via╚Ť─â, cu ap─â lichid─â la suprafa╚Ť─â.

Aceasta este o regiune ├«n care o planet─â ar putea orbita ╚Öi g─âzdui ap─â lichid─â. Nu este o garan╚Ťie, deoarece o astfel de planet─â ar avea nevoie ╚Öi de o atmosfer─â potrivit─â, dar deschide posibilitatea. Aceast─â zon─â „conservatoare” este mult mai ├«ngust─â dec├ót zona habitabil─â „optimist─â”, unde o planet─â ar putea avea ap─â lichid─â cu un grad mai mic de certitudine. Aceasta din urm─â este cea despre care am scris aici c─â reprezint─â jackputul nimerit de noi de dou─â ori.

TOI-715b este, de asemenea, destul de aproape de dimensiunea P─âm├óntului, av├ónd aproximativ de 1,5 ori diametrul planetei noastre ╚Öi orbiteaz─â o stea pitic─â ro╚Öie, care este pu╚Ťin mai mic─â dec├ót Soarele nostru galben pitic. Steaua este ╚Öi mai rece dec├ót Soarele, ceea ce permite unei planete s─â orbiteze mai aproape f─âr─â s─â se supra├«nc─âlzeasc─â dincolo de punctul ├«n care apa lichid─â ar putea exista la suprafa╚Ť─â. Stelele de genul acesta s-au dovedit a fi ╚Ťinte captivante pentru oamenii de ╚Ötiin╚Ť─â care caut─â planete poten╚Ťial locuibile; un astfel de sistem solar cunoscut sub numele de TRAPPIST-1 a fost deja descoperit c─â are un grup de planete mici ├«n zona sa habitabil─â. ├Än ceea ce prive╚Öte TOI-715b, orbita sa apropiat─â ├«i confer─â un an de doar 19 zile.

TESS a descoperit, de asemenea, o alt─â planet─â poten╚Ťial interesant─â ├«n acela╚Öi sistem. Dac─â este confirmat─â, aceast─â planet─â pu╚Ťin mai mic─â, apropiat─â ca dimensiune de P─âm├ónt, ar putea fi cea mai mic─â planet─â din zona habitabil─â identificat─â p├ón─â acum de NASA.

Sursa: hackaday.com