Test Drive Unlimited – Solar Crown are data de lansare si un demo disponibil

Ultimul titlu in lunga serie Test Drive a fost Unlimited 2 lansat in 2011, iar Solar Crown se afla de multi ani in lucru.

Primul titlu Test Drive a fost lansat in 1987, iar strict personal, nu-mi mai aduc aminte care a fost primul pe care l-am jucat, cred ca 4 sau 5. Test Drive Unlimited a fost insa cel care mi-a castigat atentia cu adevarat si mi-a placut enorm. Dupa acesta a urmat Unlimited 2, dezvoltat tot de Eden Games, studio care intre timp a fost inghitit si a cam disparut.

Solar Crown este dezvoltat de Kylotonn, care in ultimii ani a fost responsabil de mai multe titluri din seria WRC, iar din 2020 au facut un teasing periodic cu Test Drive, fara a oferi o data de lansare, pana de curand.

Test Drive Unlimited – Solar Crown se va lansa pe 12 Septembrie anul acesta, iar editia de baza costa 50 euro.

In perioada 6 iunie- 17 iunie puteti descarca un demo prin intermediul Steam ca sa va faceti o idee daca a pastrat ADN-ul seriei (veteranii) sau e un titlu pe care sa-l puneti pe radar (cei care nu au avut contact cu seria pana acum).

Eu nu l-am testa inca dar dupa trailere am mixed feelings. Sper sa isi gaseasca identitatea intre Forza Horizon si The Crew. Daca au analizat titlurile mai vechi Unlimited si au plecat urechea la ce zic fanii ar trebui sa o nimereasca.