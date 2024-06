Dupa 12 trimestre de declin, Q1 2024 a inregistrat cresteri in vanzarile de telefoane mobile

Studiul efectuat de cei de la Canalys in regiunea europeana vorbeste despre cele mai populare modele precum si cei mai populari producatori.

In primul trimestru al anului 2024 au fost livrate 33.1 milioane de telefoane mobile si a fost trimestrul cu cele mai multe telefoane scumpe (peste 800$) vandute – 32%.

Daca Q1 2023 era dominat de iPhone si Samsung, in Q1 2024, pe langa cei doi giganti, si-au facut loc si modele de la Xiaomi. Samsung a reusit sa intre in top 3 telefoane vandute in Q1 2024 cu Galaxy S24 Ultra, in timp ce Xiaomi a intrat in top 10 cu modele de buget din seria Redmi.

Daca facem un pas inapoi si privim strict din punct de vedere al producatorilor, Samsung a ramas lider, cu acelasi procent detinut din piata, dar cu un numar mai mare de telefoane vandute. Telefoanele iPhone produse de Apple au inregistrat o scadere dar si-au mentinut locul 2. Xiaomi, Motorola si Honor au inregistrat la randul lor cresteri. Cu Motorla si Honor impresionand prin cresteri de 73%, respectiv 103$.

