Testăm Nokia 1.3

La șase luni distanță de la articolul care anunța lansarea lui Nokia 1.3, iată că ne pregătim și de review. L-am primit ieri de la agenția care se ocupă de contul Nokia și îl voi folosi daily driver câteva săptămâni.

Deși este un smatphone entry-level, la nivel de construcție nu se simte deloc asta. Ba chiar mi-a trebuit ceva vreme să descopăr că are capacul din spate detașabil, ca la vechile telefoane mobile. În schimb are un lag generos, oarecum de înteles, dacă ne gândim ce preț are. 🙂

Este un terminal folositor dacă ai nevoie de telefon, mai puțin de partea lui smart. Însă îl văd foarte bun pentru copii sau pentru cei în vârstă.

Ca de obicei, aștept întrebările voastre în rubrica de comentarii.