Review OPPO Reno14 5G: midranger arătos

Seria OPPO Reno a apărut în 2019 ca un nou început pentru brand, numele fiind inspirat din cuvântul Renovation, simbolizând inovație, creativitate și prospețime. Am zis să explic asta la început, pentru că am mai fost întrebat de lume.

OPPO a gândit această gamă pentru tinerii pasionați de tehnologie și creatorii de conținut, punând accent pe design îndrăzneț și camere foto inovatoare.

Primul model s-a remarcat prin camera pop-up în formă de „înotătoare de rechin”, un element unic care a atras atenția industriei și a publicului. De atunci, fiecare generație Reno a continuat să evolueze, păstrând promisiunea de a aduce funcții moderne și un design care iese în evidență.

Văd că ultimul review la un telefon din această gamă este din 2021, de la OPPO Reno 5 Lite, așa că, atunci când am anunțat lansarea seriei 14 și am primit oferta de testare, am zis că este un moment potrivit.

Cuprins

Specificații

Ambalaj și accesorii

Design și construcție

Software și performanță

Ecran și sunet

Camera foto și video

Baterie

Preț, puncte pro și contra

Specificații

Display Ecran AMOLED, 6.59 inci, rată de refresh 120Hz, luminozitate 600 nits tipic, 1200 nits HBM, certificare HDR10+, rezoluție 2760 x 1256 pixeli, densitate 460 ppi, culori pe 10 biți, acoperire 100% DCI-P3, margini ultra-subțiri (raport ecran/corp ~93.4%), tehnologie OPPO Splash Touch și Glove Mode, protecție Corning Gorilla Glass. Chipset Procesor MediaTek Dimensity 8350 (4nm), CPU Octa-core (4× Cortex-A715 până la 3.35 GHz & 4× Cortex-A510), GPU Mali-G615 cu 6 nuclee, NPU 780 cu motor AI generativ, optimizat împreună cu OPPO. Memorie RAM 12 GB LPDDR5X Camera foto Principală, triplă:

– Cameră principală 50 MP, senzor Sony IMX882, f/1.8, OIS, PDAF, 26mm, 1/1.95″, 5P Lens

– Cameră ultra-wide 8 MP, senzor OV08D, f/2.2, 116° FOV, AF, 15mm, 5P Lens

– Cameră telephoto 50 MP, senzor Samsung S5KJN5, f/2.8, 3.5x zoom optic (echivalent 80mm), OIS, PDAF, 4P Lens

Are sistem revoluționar cu trei blițuri (dual flash pentru wide și ultra-wide + bliț dedicat pentru telephoto), luminozitate de până la 10x mai mare față de generația anterioară. Filmează 4K HLG HDR, până la 60fps, AI Voice Suppression pentru sunet clar.

Secundară:

– 50 MP, senzor Samsung S5KJN5, f/2.0, autofocus, 21mm, 5P Lens, filmare 4K. Stocare Disponibil în variante de 256 GB și 512 GB UFS 3.1 Conectivitate Dual SIM (2× Nano-SIM) cu suport eSIM, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, 3-Mic Noise Cancellation, USB Type-C, NFC, difuzoare stereo, senzor optic de amprentă în ecran, motor liniar X-Axis, navigație multi-sistem (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS). Sistem de operare ColorOS 15 bazat pe Android 15, cu 5 ani de actualizări majore Acumulator Baterie 6000 mAh, încărcare rapidă 80W SUPERVOOC™ (0-100% în 48 minute).

– 10 minute de încărcare = 12.8 ore apeluri sau 6.5 ore YouTube

– Autonomie de până la 2 zile la utilizare normală Altele Certificări: IP66, IP68 și IP69 (rezistență la praf, apă și jeturi de apă fierbinte la presiune înaltă).

Sistem avansat de răcire AI Nano Dual-Drive Cooling System.

AI LinkBoost 3.0 pentru conexiune stabilă în rețele aglomerate.

AI HyperBoost 2.0 pentru gaming fluid.

Funcții AI de editare foto: AI Eraser, AI Reflection Remover, AI Unblur, AI Recompose, AI Perfect Shot.

Culori disponibile: Opal White și Luminous Green

Ambalaj și accesorii

V-am pregătit un unboxing în format video pentru oricare dintre rețelele sociale pe care le preferați (și la care vă puteți abona, apropo):

YouTube

TikTok

Instagram

Pentru cei interesați, mai adaug doar că telefonul vine cu folie pe ecran, dar fără husă.

Design și construcție

La prima vedere, OPPO Reno14 5G păstrează ADN-ul seriei, însă vine cu câteva îmbunătățiri subtile, dar importante, față de generația anterioară, Reno13 5G (ei nu au sărit un număr, ca și Xiaomi 😛 ).

Dimensiunile sunt foarte apropiate, ceea ce înseamnă că telefonul rămâne compact și ușor de folosit cu o singură mână – un aspect tot mai rar întâlnit în zona smartphone-urilor moderne, care tind să fie tot mai puțin compacte. Dacă în trecut seria Reno era apreciată pentru eleganța sa, acum OPPO ridică ștacheta cu un design inspirat de estetica Mermaidcore, aducând culori vibrante și reflexii spectaculoase care chiar atrag privirile.

Materialele folosite sunt premium: șasiul este construit din aluminiu de calitate aerospațială, cu o rezistență sporită la șocuri și o greutate redusă, iar pe spate găsim sticlă prelucrată printr-un proces complex, denumit Iridescent Glow. Acesta presupune aplicarea a douăsprezece straturi de texturi optice ultra-fine, ceea ce rezultă într-un efect vizual unic, cu reflexii dinamice și o trecere fluidă între spate și modulul de cameră. În plus, OPPO a folosit pentru prima dată Velvet Glass, o sticlă mată cu o textură extrem de fină, care imită senzația pielii, pe varianta de culoare Opal White. Culoarea Luminous Green vine cu un finisaj AG mat, mai clasic, dar la fel de elegant. De fapt, ca să fiu sincer, dacă nu ar aduna amprentele în asemenea fel, ar fi un telefon care ar merita arătat lumii, fără husă.

La capitolul protecție, Reno14 5G face un salt notabil față de generația anterioară. Dacă Reno13 5G era certificat IP68, acum vorbim despre IP66, IP68 și chiar IP69, ceea ce înseamnă că telefonul rezistă nu doar la praf și stropi, ci și la jeturi de apă fierbinte sub presiune. Este un upgrade binevenit pentru cei care folosesc telefonul în condiții mai dificile, cum ar fi ploaie abundentă sau medii industriale, care ies des prin natură sau pentru cei pur și simplu neglijenți.

Pe partea frontală avem un ecran plat AMOLED de 6,59 inci, cu margini extrem de subțiri, ceea ce conferă un raport ecran/corp excelent de 93,4%. Camera selfie este integrată discret într-un punch-hole central, iar difuzorul pentru apeluri este mascat elegant în rama superioară. În partea dreaptă se află butoanele de power și volum, iar portul USB-C și difuzoarele stereo sunt plasate în partea inferioară.

Un detaliu interesant este modulul foto. Spre deosebire de generația anterioară, acum acesta este integrat perfect în spate, fără muchii ascuțite, iar datorită procesului Gradient Aura Design, camerele sunt mai puțin vizibile ca înainte, păstrând un aspect curat și modern. Modulul găzduiește și un sistem inovator cu trei blițuri, unic în industrie (zic ei în comunicat): două pentru camerele wide și ultra-wide și unul dedicat camerei telephoto.

În concluzie, OPPO Reno14 5G păstrează formatul compact și eleganța generațiilor anterioare, dar vine cu o estetică mai sofisticată, materiale mai rezistente și o certificare de protecție superioară. Este o evoluție firească, dar semnificativă, care îl face unul dintre cele mai atractive telefoane mid-range premium pe partea de design și construcție.

Am lăsat la final chestia pe care am remarcat-o de la început, de când am scos telefonul din cutie: are o grosime de doar 7.42 mm și cântărește 187 de grame, ceea ce îl face unul dintre cele mai subțiri și mai ușoare modele cu baterie mare – mai exact, 6000 mAh. Acest lucru este impresionant, mai ales că dimensiunile sunt aproape identice cu ale lui Reno13 5G, dar noul model adaugă un sistem triplu de camere, inclusiv un senzor telephoto de 50 MP, ceea ce oferă mai multă versatilitate fotografică.

Software și performanță

Fiind modelul de top din seria Reno, era de așteptat ca OPPO Reno14 5G să vină cu cea mai nouă versiune de sistem de operare (ColorOS 15, bazat pe Android 15) și cu promisiunea a cinci actualizări majore de software. Cu toate acestea, aș vrea să văd cât de rapid va face pasul la Android 16. 🙂

Interfața este una fluidă, deși vine cu mai multe aplicații preinstalate și cu acel OS modificat. Motorul Trinity Engine și Luminous Rendering Engine ajută la optimizarea performanțelor și la redarea unor animații fluide. ColorOS 15 a evoluat mult în ultimii ani, iar aici găsim funcții AI puternice integrate direct în sistem, care chiar îți ușurează viața de zi cu zi.

Printre cele mai interesante funcții AI se numără AI Mind Space, unde poți salva rapid articole, imagini, rezervări sau conversații printr-o simplă glisare cu trei degete, totul fiind centralizat într-un singur loc. Avem și AI Call Summary, care înregistrează și rezumă apelurile în timp real, și AI Call Translator, ce poate traduce în direct conversațiile bidirecționale – perfect pentru călătorii sau colaborări internaționale. De asemenea, AI VoiceScribe funcționează cu platforme precum Zoom, Teams sau WhatsApp, generând subtitrări și traduceri live pentru întâlniri sau apeluri video. Bineînțeles, toate acestea pe lângă Gemini de la Google.

Performanța brută este asigurată de noul procesor MediaTek Dimensity 8350, dezvoltat pe 4nm și optimizat împreună cu OPPO. Procesorul vine cu opt nuclee, dintre care patru de performanță Cortex-A715 la frecvențe de până la 3.35GHz, și patru nuclee de eficiență Cortex-A510, fiind susținut de GPU-ul Mali-G615 cu 6 nuclee. În utilizarea zilnică, acest combo se simte extrem de rapid: aplicațiile se deschid instant, multitasking-ul merge impecabil, iar jocurile rulează fără lag, chiar și la setări ridicate.

Un mare plus este AI HyperBoost 2.0, care ajustează dinamic performanța pentru gaming, menținând framerate-ul stabil și temperatura sub control. În testele OPPO, chiar și în condiții de vară, telefonul nu a depășit 43°C după trei ore de joc continuu cu titluri precum PUBG Mobile sau Mobile Legends, ceea ce este impresionant pentru un telefon atât de subțire. În plus, avem și AI LinkBoost 3.0, o tehnologie care prioritizează conexiunea de rețea în situații dificile. Practic, dacă ești într-o zonă cu semnal slab sau Wi-Fi aglomerat, telefonul comută inteligent între conexiuni și optimizează fluxurile de date, astfel încât să ai o experiență fluidă în gaming sau streaming. În plus, eSIM-ul integrat îți permite să schimbi rapid între operatori fără a fi nevoie de SIM fizic.

Telefonul oferă și conectivitate cu Windows, dar pentru controlul lui remote ai nevoie de o aplicatie suplimentară, așa că nu m-am deranjat să o verific.

BeaconLink este o funcție specială introdusă de OPPO pe Reno14 5G, care îți permite să comunici cu persoane aflate în apropiere chiar și atunci când nu ai conexiune la internet sau semnal mobil.

Aplicația folosește Bluetooth pentru a stabili apeluri și conversații locale, fiind utilă în situații de urgență sau în zone izolate. În timpul utilizării, telefonul tău devine vizibil pentru alți utilizatori BeaconLink din apropiere, ceea ce facilitează descoperirea rapidă. Este o opțiune interesantă ce adaugă un strat suplimentar de conectivitate, transformând smartphone-ul într-un instrument mai versatil. Dacă vi se pare cunoscut de undeva, Xiaomi 15T Pro testat de mine avea ceva asemănător, puțin mai avansat însă.

Ecran și sunet

Deși OPPO Reno14 5G păstrează aceeași diagonală de 6,59 inci ca și generația anterioară, saltul calitativ este vizibil. Avem acum un panou AMOLED plat, cu rezoluție 1.5K (2760 x 1256 pixeli) și o densitate de 460 ppi, ceea ce îl face mai clar decât ecranele clasice FHD+ întâlnite pe majoritatea telefoanelor din segmentul mid-range.

Rata de refresh ajunge până la 120Hz, oferind o derulare fluidă în aplicații, browsing și gaming. Nu este un panou LTPO cu adaptare fină între 1Hz și 120Hz, dar tranzițiile între 60Hz și 120Hz sunt bine optimizate și, în practică, nu simți lipsa unui panou de top. Un plus binevenit este luminozitatea: 1200 nits în HBM (High Brightness Mode), suficient pentru vizibilitate excelentă în lumină puternică, chiar și în zilele însorite. În plus, certificarea HDR10+ garantează culori vibrante și un contrast ridicat, ceea ce se simte atunci când vizionezi conținut video de calitate. Asta m-a făcut să urmăresc și câteva episoade din noul serial Netflix pe el.

Un detaliu interesant este tehnologia OPPO Splash Touch și Glove Mode, care menține ecranul sensibil la atingere chiar dacă îl folosești cu mâinile ude sau purtând mănuși – o funcție extrem de practică pe timp de iarnă sau în condiții dificile. Marginile extrem de subțiri, de doar 1.6 mm, creează un efect vizual imersiv, iar raportul ecran/corp de 93,4% îl face să arate premium, chiar și comparativ cu modele mai scumpe.

În utilizarea zilnică, ecranul lui Reno14 5G arată bine: culori naturale, contrast bun și o fluiditate care face navigarea o plăcere. Am apreciat în special modul Adaptive Tone, care ajustează automat temperatura de culoare în funcție de lumina ambientală, reducând oboseala vizuală la utilizare prelungită. În plus, avem PWM dimming la 3840Hz, ceea ce înseamnă că ochii sunt protejați de flicker-ul specific ecranelor OLED.

La capitolul audio, OPPO nu a făcut compromisuri, dar nici nu impresionează. Reno14 5G vine cu difuzoare stereo care oferă un sunet clar și bine echilibrat, dar care nu pot reda bine bașii – o caracteristică obișnuită pentru telefoanele subțiri. 🙂

Camera foto și video

Seria Reno a fost mereu apreciată pentru partea de fotografie, iar OPPO Reno14 5G duce lucrurile la un nou nivel, atât la capitolul hardware, cât și la funcțiile software bazate pe AI. Spre deosebire de generația anterioară, Reno13 5G, noul model vine cu un sistem triplu de camere mult mai avansat și chiar cu o premieră în industrie: un sistem de trei blițuri independente, care îmbunătățește dramatic rezultatele în condiții de lumină scăzută.

Caracteristică Reno13 5G Reno14 5G Cameră principală (wide) 50 MP, OIS, PDAF 50 MP Sony IMX882, OIS, PDAF, senzor 1/1.95″ Cameră ultra-wide 8 MP, 112° FOV 8 MP, f/2.2, 116° FOV, autofocus Cameră telephoto Fără senzor dedicat 50 MP Samsung JN5, OIS, zoom optic 3.5x (echivalent 80mm) Cameră frontală 32 MP, fix focus 50 MP Samsung JN5, autofocus, f/2.0 Filmare spate 4K@30fps, 1080p@60fps 4K HLG HDR@60fps, stabilizare OIS+EIS Filmare frontală 1080p@30fps 4K@30fps

Practic, OPPO a introdus un telephoto veritabil, dar și o cameră frontală mult mai performantă, care poate fi folosită și pentru vlogging, fiind capabilă să filmeze în 4K. Sistemul cu trei blițuri este deosebit: camerele wide și ultra-wide folosesc blițuri duale pentru iluminare uniformă la distanțe scurte, iar telephoto-ul beneficiază de un bliț dedicat pentru focus precis. Rezultatul este o luminozitate de până la 10 ori mai mare decât pe generația anterioară, ceea ce face o diferență uriașă la fotografiile de noapte.

În utilizarea practică, camera principală se descurcă excelent în aproape orice situație. Fotografiile au culori naturale, balans de alb corect și un nivel bun de detalii. În lumina puternică, imaginile ies foarte clare, iar algoritmii AI se asigură că nu există supraexpunere. În lumină slabă, modul Ultra-Clear Low-Light Camera System intră în acțiune, iar rezultatele sunt surprinzător de bune – mai ales când folosești noul mod Flash Mode, care creează un efect tridimensional, păstrând în același timp tonurile naturale ale pielii.

Camera ultra-wide este potrivită pentru cadre largi și păstrează un stil vizual similar cu cel al camerei principale, ceea ce face ca tranziția între cele două să fie foarte naturală. Totuși, în condiții de lumină slabă, detaliile scad vizibil, iar zgomotul de imagine devine evident.

Noutatea principală este camera telephoto de 50 MP, cu zoom optic 3.5x, care permite portrete spectaculoase și fotografii de la distanță fără pierderi de calitate. Nu se compară cu telephoto-urile de pe flagship-urile ultra-premium, dar pentru segmentul mid-range este o adiție excelentă, mai ales că senzorul are stabilizare optică. În combinație cu AI-ul de la OPPO, zoom-ul digital ajunge până la 20x cu rezultate acceptabile.

Pe partea de filmare, Reno14 5G oferă 4K HLG HDR pe camerele principale și telephoto, iar sunetul este clar grație tehnologiei AI de reducere a zgomotului ambiental. Există chiar un mod special pentru concerte, care elimină vocile din fundal și zgomotul de mulțime, concentrându-se pe sursa principală de sunet. În plus, camera frontală poate filma în 4K, fiind perfectă pentru vlogging sau apeluri video de înaltă calitate.

Un detaliu deosebit este modul de fotografie subacvatică – telefonul poate face poze și filmări la adâncimi de până la 2 metri timp de 30 de minute, fără carcasă specială, grație certificării IP69.

Mai jos vă las fotografiile și clipurile video:

camera principală, zi, zoom diferit

camera principală, zi, portrait

camera principală, zi, UtraHD_50MP

camera principală, zi, panorma

camera principală, night mode, zoom diferit

camera secundară, zi, selfie, zoom diferit

camera secundară, zi, selfie, portrait, zoom diferit

camera secundară, zi, selfie, UltraHD, 50MP, zoom diferit

camera secundară, zi, selfie, panoramic

camera secundară, nightmode, selfie

Concluzia mea după toată înșiruirea asta? Telefonul oferă rezultate bune chiar și la zoom mai mare, dar nu peste 30x. Mi-a plăcut și ce rezultate oferă senzorul de 50MP. Există o mulțime de instrumente practice bazate pe inteligență artificială care vă pot îmbunătăți fotografiile. AI Recompose, AI Perfect Shot, AI Eraser, Reflection Remover, AI Unblur – toate acestea oferă rezultate peste așteptările mele.

Baterie

Bateria este un punct forte major. Cu o capacitate de 6000 mAh, Reno14 5G poate oferi până la două zile de utilizare normală, iar încărcarea rapidă 80W SUPERVOOC™ duce telefonul de la 0 la 100% în doar 48 de minute. Și dacă te grăbești, o încărcare de 10 minute îți oferă peste 12 ore de apeluri sau 6,5 ore de YouTube – o performanță de top în segment.

Acum, dacă mă întrebați pe mine, nu sunt mare fan al telefoanelor cu acumulatori mari, pentru că le prefer pe cele cu optimizarea consumului mai bună și o încărcare rapidă. Ei bine, cei de la OPPO pare să fi împăcat și capra și varza, de data asta. Chapeau!

Preț, puncte pro și contra

Telefonul este listat pe eMAG la data redactării acestui articol și costă 2.999,99 lei acum. OPPO a făcut o treabă bună cu acest smartphone, dar un preț mai aproape de 2.500 lei l-ar face extrem de atractiv. Așa, mai avem pe piață, în aceeași gamă de preț câteva variante care pot să-l eclipseze.

Samsung Galaxy S25 FE ar fi o soluție dacă vrei o integrare Google AI mai bună decât pe OPPO Reno14. În plus, oferă încărcare rapidă atât pe fir, cât și wireless, lucru pe care Reno14 nu îl are, și vine cu un design mai subțire și mai ușor, ceea ce îl face mai comod de folosit zi de zi. Apple iPhone 16e oferă un ecran OLED Super Retina XDR cu luminozitate maximă mai mare în HDR și o experiență software rafinată peste OPPO. Pe lângă asta, update-urile iOS pe termen lung și calitatea de fabricație Apple sunt avantaje clare care îi dau un plus. Nou lansatul Xiaomi 15T e mai util dacă vrei performanță brută mai bună datorită procesorului MediaTek Dimensity 8400-Ultra. În plus, are o baterie mai generoasă cu încărcare rapidă și un pachet foto/video mai orientat către pasionații de tehnologie. Dacă vrei o cameră cu senzor mai mare și mai detaliat, HONOR 400 Pro e alegerea bună. Față de Reno14, mai aduce un chipset Snapdragon de ultimă generație, care livrează performanțe superioare, și o autonomie excelentă combinată cu rezistență mai bună la apă și praf. În cazul în care vrei un telefon pliabil cu un ecran extern util pentru notificări și poze rapide, nubia Flip 2 are un atu clar în fața Reno14. În plus, oferă mai mult RAM dinamic și o experiență multimedia mai puternică prin difuzoare stereo, ceva ce OPPO nu oferă la același nivel.

Până la urmă este alegerea ta, ai mai multe variante, dar OPPO Reno14 5G cu siguranță este una demnă de luat în calcul.

PRO

dual-sim, compatibil 5G

are eSIM

construcție compactă

încărcare rapidă 80W

reverse charging pe cablu

display AMOLED 1.5K cu refresh rate de 120Hz

protecție IP69

camere bune

AI integrat

sistem de răcire avansat Nano Dual-Drive

autonomie mare: baterie 6000mAh

CONTRA

procesor lent pe hârtie

versiunea de bază are 8GB RAM și 256GB stocare (nu 128GB)

AI-ul avansat (ex. Breeno Scan) poate fi limitat geografic

zoom digital peste 30x pierde claritate

bloatware inclus

nu are încărcare QI

suport software de 3+5 ani (când alte firme oferă 7)