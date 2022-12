Tot ce trebuie să știți despre: confuzia noului logo Kia

Dac[ dați o căutare pe google despre noul logo al KIA, veți vedea tot felul de articole care vă explică cum au dat-o în bară cei de la marketing cu designul și cum caută lumea pe net ”mașina cu logo KN”.

Partea interesantă este că nu prea dă nimeni detalii care să pună totil în context, pentru cititori, mai ales când vorbim despre site-urile din România, care doar au preluat știrea direct mestecată din www.

Ei bine, m-am gândit să fac eu asta pentru voi. Dar nu voi intra în detaliile legat de confuzia pe care Kia o produce mai nou, pentru că găsiți detalii aici. În schimb, voi face chestia aia despre care am spus că lipsește – punerea în context.

Și, pentru a face asta, vom discuta despre evenimentul major care se desfășoară în acest moment și care a generat, în fapt, nebunia: Cupa Mondială din Qatar. Apropo, denumirea oficială este aceasta, dat fiind că așa i-a dat numele la prima ediție din Uruguay, din 1930, Jules Rimet.

Ei bine, unul dintre cei mai importanți sponsori ai FIFA, încă din 2007, este constructorul coreean de automobile Kia. Practic, indiferent că vorbim despre Africa de Sud 2010, Brazilia 2014, Rusia 2018 sau Qatar 2022, logo-ul Kia a fost afișat pe teren și pe materiale promoționale. Acest fapt i-a permis o vizibilitate excepțională, ținând cont că toți ochii sunt ațintiți spre meciurile care se desfășoară la acele ediții. Bine, dacă mai pui la toate astea și faptul că tot ei sunt sponsori oficiali ai Australian Open, ai Cupei Davis și îl au ca brand ambassador pe nimeni altul decât Rafael Nadal, nu putem concluziona că nu le lipsește expunerea media deloc.

Noul logo este disponibil pe modelele producătorului coreean din 2021 deja, iar mottoul sub care a fost creat este ”Mișcarea care inspiră”. Practic, avem deja pe drumuri mașini cu noul logo de ceva vreme. Aceasta ar fi fost chiar prima informație pe care să o fi popularizat presa, când au scris sau tradus articolele despre confuzia creată. Pentru că, vedeți voi, după cum am spus mai sus, motivul pentru care sunt atât de mulți care caută abia acum ”mașina cu logo KN” este taman Cupa Mondială și expunerea maximă de acolo.

Numele modern al mărcii este simplu, dar plin de semnificații. A fost creat pe baza a două hieroglife: „ki” (indică o mișcare ascendentă, începutul unei acțiuni continue) și „a” (casă, Asia). Într-una dintre semnificații, poate fi descifrat ca „nativ din Asia”.

Înainte ca această companie să vadă potențialul industriei auto, a folosit mai multe logo-uri diferite, care variau în ceea ce privește culoarea și designul. Schimbările semnificative ale identității au venit în 1994, când Kia a achiziționat celebrul simbol cu litere în interiorul ovalului. De-a lungul timpului, acesta a fost modificat și apoi a dispărut cu totul, lăsând loc unui semn cu un cuvânt minimalist și abstract.

Foarte probabil ca scandalul cu Novak Djokovic din Australia, de la începutul anului, să fi blocat popularizarea încă de acolo a noului logo și a confuziei aferente. Dar asta ma demonstrează ceva – că poți avea ambasador un mare campion precum Nadal, regele zgurii, că poți sponsoriza evenimente extrem de importante și bine plasate, precum Openul de Tenis australian, că tot nu primești aceeași expunere precum un meci banal cum e Japonia – Costa Rica, la o Cupă Mondială organizată într-un stat minuscul, precum Qatar. Fotbalul rămâne sportul rege, iar asta va rămâne multă vreme așa, deși Super Bowl sau All Star Game din SUA vor genera miliarde de dolari într-un timp mult mai scurt.

Dacă ar fi să mergem mai departe, vom vedea că nu doar Kia se află în situația aceasta. Sunt nenumărate companii care au dat cu tesla-n gard, când au decis să facă un rebranding.

Nu întâmplător am ales expresia de mai sus, pentru că primul exemplu este de la twitter, proaspăt achiziționat de Elon Musk, fondatorul Tesla… În 2021, anterior preluării însă, au decis să schimbe pagina de login. Deși întâmpinată cu reacții pozitive inițial, utilizatorii au reclamat ulterior că au probleme din cauza fonturilor si contrastului.

În februarie 2016, Uber a dezvăluit un nou logo cu o imagine numită „atom și bit”. Compania a susținut că noul său aspect va „oferi coerență, va evidenția informațiile și va face ca marca noastră să fie ușor de recunoscut”.

Însă, potrivit lui Alexander Chernev, profesor la Kellogg School of Management de la Northwestern University, logo-ul Uber a fost o greșeală. Povestea cu „biți și atomi” ar putea fi adevărată în teorie, dar este „prea abstractă pentru clienții care cunosc Uber pentru funcția sa principală: transportul eficient și fiabil”.

Oamenilor nu le-a plăcut acest nou logo Uber – mulți nici măcar nu au înțeles povestea din spatele lui. Peter Markatos), fostul director de brand la Uber, a recunoscut că nu își atingeau obiectivul cu sistemul actual. Cu toate acestea, abia doi ani mai târziu, Uber a schimbat acest logo în cea mai recentă versiune, văzută mai jos.

Logo-ul original al MasterCard a fost, probabil, unul dintre cele mai emblematice logo-uri din epoca modernă, la fel ca și actualul logo Visa. Cu toate acestea, atunci când MasterCard a decis să schimbe marca în urmă cu câțiva ani, lucrurile au mers teribil de prost, după cum puteți vedea.

De obicei, atunci când o companie alege să își schimbe brandul, ideea din spatele acestui proces este de a simplifica un logo deja iconic. Logo-ul original al MasterCard era extrem de simplu. Acesta conținea două cercuri colorate care se combinau pentru a crea un logo în stilul unei diagrame Venn. Noul logo pare să folosească trei cercuri, ceea ce nu contribuie deloc la simplificarea mărcii.

În plus, logo-ul folosește umbrele și gradienții în cel mai prost mod imaginabil. Există și transparență, ceea ce duce la un aspect haotic și lipsit de rafinament. Nu există nicio îndoială, acest logo nu este la fel de iconic ca originalul. Drept dovadă, MasterCard a renunțat la noul desen, dar l-au păstrat în comunicările interne. Cred că a costat prea mult ca să renunțe de tot la el…

Poate că ultimul exemplu vă este cel mai puțin cunoscut, deși produsele companiei vă sunt cu siguranță prezente prin casă – Pepsi. De fapt, de-a lungul ultimilor o sută de ani, compania și-a schimbat brandul de nenumărate ori, cu rezultate diferite. Comparați acest lucru cu Coca Cola și veți vedea că Pepsi este un brand care se luptă să își găsească o imagine pentru sine.

În urmă cu câțiva ani, Pepsi a angajat o companie pentru a reproiecta complet brandul și, după 5 luni de muncă asiduă, au ajuns la acest logo (cel din dreapta). Pepsi încă folosește acest logo pe produsele sale, în ciuda faptului că a fost supus unor critici negative puternice din partea consumatorilor și a experților în branding, deopotrivă, după rebranding. Logo-ul în sine a costat Pepsi 1 milion de dolari și mulți încă mai cred că au fost bani aruncați pe apa sâmbetei.

Nu știu câtă confuzie a produs noul logo Xiaomi, dar este clar că schimbarea aproape inexistentă cu care s-au lăudat a produs mult amuzament în rândul fanilor sau a populației generale:

Muți dintre voi îi știți melodiile, dar poate nu cunoașteți episodul de rebranding prin care a trecut Prince. El și-a schimbat numele într-un simbol în 1993, iar albumele lui urmau să fie semnate ca „Artistul cunoscut anterior sub numele de Prince”/”The Artist Formerly Known as Prince”/”TAFKaP”…

În timp ce în mod public Prince a declarat că schimbarea a fost o decizie artistică, în realitate și-a schimbat numele pentru a renunța la un contract de înregistrare de 100 de milioane de dolari cu Warner Brothers, despre care susținea că îi sufoca creativitatea. Schimbarea numelui i-a permis să înregistreze sub o altă casă de discuri. Între timp a renunțat la simbol și îi puteți spune din nou Prince.

Dacă ați crezut că acest tip de rebranding confuz nu se poate întâmpla în cazul unor țări, vă înșelați. Nu trebuie să vă uitați mai departe de Cupa Mondială despre care am discutat anterior, unde avem Țările de Jos (cunoscute ca Olanda, până recent) și Țara Galilor (care vor deveni, în curând, Cymru).

Dar una dintre preferatele mele este Republica Democrată Congo, fostă Zair (1971-1996), fostă Republica Democrată Congo (1964-71), fostă Republica Congo (1960-64), cunoscută și sub numele de Congo – Kinshasa sau mai devreme Congo Leopoldville, fostă Congo Belgian (1908-60), fostă Statul Liber Congo, înrudit cu regatul Kongo. A nu se confunda cu cealaltă Republică Congo, ceva mai democratică, situată de cealaltă parte a fluviului Congo, cunoscută cândva sub numele de Republica Populară Congo, cunoscută și sub numele de Congo Brazzaville, fostul Congo Mijlociu francez…