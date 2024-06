Tot ce trebuie să știți despre: cum faceți retur la produsele comandate de pe Temu

Am scris aici despre modalitatea de a cere rambursarea diferenței de bani (dacă ea există) la comenzile de pe Temu, dar am descoperit recent și cum poți face retur la produsele de la ei.

Deși am auzit despre investigațiile pe care UE le are pe rol cu acest magazin online, personal am continuat să comand produse de la ei, cu valoare mică, ce-i drept.

Unul dintre ultimele produse comandate a fost un blender portabil (cel de aici), pentru că tocmai ce se stricase cel mare, de acasă, dar și pentru că noi bem multă limonadă, dar prefer să o prepar proaspătă, deci câte o porție o dată, iar blenderul mare e prea greoi pentru jumate de litru de lichid…

Prin urmare, după cum spuneam, l-am comandat de pe Temu, mai ales că m-a costat 43 lei, deci o nimica toată. Unde mai pui că l-aș putea lua cu mine prin excursiile pe care le mai facem prin țară, pentru că juniorul e și el mare fan limonadă.

Toate bune și frumoase, până când, după o săptămână de utilizare, s-a defectat. Pur și simplu nu mai mergea. M-am supărat puțin, deși v-am zis că nu am dat o avere pe el și pentru că oricum venise deja blenderul mare de pe eMAG, dar am găsit repede o rezolvare: Temu permite retur la produse!

Partea și mai bună este că nu mai trebuie să trimit produsul cu curier prin China sau pe unde au ei depozite, dar nici nu am primit toată suma înapoi – doar 29,02 lei din cei 43… Măcar i-am folosit să comand alt blender, de data asta modelul acesta, din motivele explicate mai sus.

OK, nu este un proces perfect și nu returnează toată suma (cred că de aceea nici nu cer produsul înapoi), dar măcar nu rămâi cu paguba totală. Eu zic că e un pas bun…