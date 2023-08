Tot ce trebuie să știți despre: pasiunea lui Elon Musk pentru X

Articolul ăsta era în lucru din săptămâna în care Elon Musk și-a rebranduit rețeaua socială din Twitter în X, doar că m-am luat cu altele și abia acum mi-am amintit de el. 🙂

După bunul obicei al locului, toată presa – și aici nu mă refer doar la cea de la noi, ci și la cea din www – a preluat știrea și, eventual, s-a distrat pe seama lui Musk și a felului în care pare ca dă de gard șandramaua. 🙂 Nimeni nu s-a chinuit să investigheze puțin și DE CE e pasionat el de acest X.

Și era destul de simplu pentru ei de urmărit firul logic – omul a lansat un model de Tesla numit X, compania lui de explorare spațială se numește SpaceX, iar pentru cei care au fost atenți la începuturile lui – a fondat ceea ce a devenit ulterior PayPal, la început de mileniu 2, dar numele inițial a fost… X.com. 🙂

X.com a fost lansat la sfârșitul anului 1999. În 2000, compania a fuzionat cu concurentul său Confinity, care a fost co-fondat de Peter Thiel și Max Levchin. Numele a fost schimbat în mai celebrul PayPal. Dezacordurile din cadrul companiei, inclusiv în jurul numelui x.com, au fost urmate în curând de înlăturarea lui Musk la sfârșitul anului 2000. Thiel a fost numit noul director executiv.

Dacă avea cineva chef, putea verifica și contul de Twitter/X a miliardarului și dădea peste asta, în 2017:

Thanks PayPal for allowing me to buy back https://t.co/bOUOejO16Y! No plans right now, but it has great sentimental value to me.

— Elon Musk (@elonmusk) July 11, 2017