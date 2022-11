Trecerea la 3 nm va aduce scumpiri semnificative. Prețurile waferelor vor fi cu 25% mai mari

Migrarea la procesul de fabrica╚Ťie pe 3 nm va aduce cre╚Öteri de pre╚Ťuri semnificative pentru urm─âtoarele genera╚Ťii de procesoare ╚Öi pl─âci video, ni se arat─â ├«ntr-un raport DigiTimes. ├Än prezent, un wafer de cipuri pe 5 nm de la TSMC are un pre╚Ť de „doar”┬á aproximativ 16.000 dolari, ├«n vreme ce unul pe 3 nm ar putea ajunge la pre╚Ťuri de peste 20.000 dolari. Motivul? Procesul de fabrica╚Ťie pe 3 nm este mult mai complex ╚Öi are un randament mai mic, prin urmare costurile finale sunt mai mari. ├Än plus, ╚Öi for╚Ťa de munc─â calificat─â ╚Öi materiile prime s-au scumpit sim╚Ťitor ├«n ultimii ani, a╚Öadar cre╚Öterile de pre╚Ťuri pentru cipuri sunt inevitabile.

Cum pre╚Ťurile pl─âcilor video, procesoarelor ╚Öi smartphone-urilor sunt direct influen╚Ťate de costurile cipurilor, scumpirile se vor vedea la raft de ├«ndat─â ce marii gigan╚Ťi din industria hardware vor migra la noul proces de fabrica╚Ťie. Apple, AMD ╚Öi NVIDIA ╚Öi-au rezervat deja capacitate de produc╚Ťie pe tehnologia TSMC pe 3 nm, iar primele cipuri de acest fel vor sosi pe pia╚Ť─â undeva ├«n 2024.

Via TechPowerUp