Trei carcase bune Alphagear – Trickster, Purifier si Oathkeeper

Carcasele au fost tot timpul un subiect interesant in discutiile dintre pasionati. Sunt doua tipuri de oameni: cei care nu dau doi bani pe carcasa si aleg componente super puternice si cei care sunt constienti de beneficiile unei carcase si nu se zgarcesc. Vreau sa va prezint trei carcase Alphagear, toate cu preturi diferite incat sa nu suparam pe nimeni, iar la final trageti voi o concluzie.

Alphagear este un brand by PC Garage si ma bucur ca exista deoarece carcasele ieftine sau carcasele cu preturi medii nu erau prea interesante. Rar gaseai un echilibru bun pret-calitate si de obicei carcasa aia era stoc epuizat. Au mai aparut branduri chinezesti, dar s-a prins lumea ca nu sunt cine stie ce.

Alphagear este un brand corect cu preturi foarte bune si o calitate care nu ridica suspiciuni. Cat dai atata face. Am primit trei carcase sa le prezint si o sa vedeti ca in functie de buget o sa gasiti ceva care sa va placa.

Inainte de toate vreau sa va prezint avantajele generale ale unei carcase bune:

spatiu pentru componente

poti monta mai usor anumite componente

tabla groasa in care nu te tai

airflow mai bun si automat racire mai buna si temperaturi mai mici

aspectul

poti sa aranjezi mai bine cablurile

acces rapid la anumite componente cum ar fi HDD

poti instala placi video mai mari sau sisteme de racire avansate

Cea mai ieftina carcasa este Trickster. O gasiti la 260 lei la PC Garage si consider ca este o carcasa de buget fara prea mari pretentii. Aceasta este un middle tower  cu 6 ventilatoare incluse, iar asta e super bine. Ventilatoarele te pot costa uneori cat o carcasa ieftina, iar aici ai deja 6 deja instalate si cu iluminare RGB.

Sunt trei in fata, doua in tavan si unul in spate toate de 120mm. Poti instala o placa video de 350mm sau un cooler de 159mm. Are un panou lateral din sticla si imi place ca ai sursa acoperita de restul carcasei. Tabla este destul de groasa, nu are margini taioase si ai loc suficient sa ascunzi cablurile. Mi se pare super ok la banii astia.

O vad utila pentru sistemele de gaming accesibile, sa zicem 2000-3000 lei. Arata si bine.

Urmatoarea carcasa se numeste Purifier ARGB si este un model care costa 386 lei. Este mai bine dotata, mai grea, mai mare si mai misto in general.

Aceasta vine din cutie cu patru ventilatoare incluse, trei in fata si unul in spate, dar se mai pot monta pana la 9 ventilatoare. Dispune de filtre praf ce pot fi usor curatate si avand un spatiu mai mare la interior se pot monta placi video de 410mm si coolere de 185mm.

Ventilatoarele au iluminare ARGB cu telecomanda, carcasa cantareste 7.3kg, deci tabla este groasa si poate sustine fara probleme componente de calitate. Pe fata are USB-uri 3.0, un USB C si jack-urile clasice.

La fel, zona sursei este separata de restul carcasei. Ce mi-as fi dorit sa aiba la banii astia sunt acele cauciucuri care se prin pe gurile din interior pe unde tragi calurile. Stiti voi, acele protectii de cauciuc negre care schimba aspectul si protejeaza si cablurile.

Cea mai misto carcasa este Oathkeeper. Discutam despre o carcasa de 400 si un pic de lei foarte bine dotata si extrem de aratoasa. Aici calitatea este mult mai buna, carcasa avand 9,5kg. Este grea, dar are si un panou lateral din sticla, o folie de sticla si pe partea frontala iar numarul de ventilatoare incluse este de 4. In total se pot monta 9 ventilatoare.

Este si cea mai spatioasa, are iluminare ARGB la ventilatoare si permite instalarea unei placi video de 380mm si unui cooler de 180mm. Are filtre de praf peste tot, iar capacul lateral transparent este o usa in toata firea. Imi place ca nu trebuie sa desfaci niste suruburi, doar o deschizi, iar daca vrei o poti scoate cu totul. E misto sistemul.

Pozele vorbesc de la sine si consider ca poti face un build interesant cu ea. Am facut eu personal un sistem acum un an in carcasa asta si a iesit super bine. La fel ca la modelul anterior, minusul este lipsa cauciucurilor de pe gaurile de wire management.

Cum vi se par carcasele? Eu consider ca raportul pret-calitate este corect. Arata foarte bine, au multe ventilatoare incluse cu iluminare ARGB si poti sa faci sisteme bune cu ele.