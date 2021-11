Trei reguli simple de urmat pentru a NU cumpăra un smartphone de Black Friday

Pentru că evenimentul de Black Friday este tot mai aproape, am zis că este momentul să îmi asum rolul de Advocatus diaboli și să vă prezint un ghid simplu despre cum să NU cumperi un telefon nou acum.

Pentru cei care nu sunt familiarizați cu termenul și au auzit de el doar în contextul filmului cu Al Pacino, Keanu Reeves și Charlize Theron, Advocatus diaboli este numele popular pentru o fostă poziție oficială în cadrul Bisericii Catolice, cea de promotor al credinței: cel care „a argumentat împotriva canonizării unui candidat, în scopul de a descoperi orice defect de caracter sau prezentare greșită a dovezilor care favorizează canonizarea”.

Și acum, să purcedem la expunerea de motive, în cel mai pur stil avocățesc. 🙂

Evitați ofertele operatorilor de telefonie mobilă

Știu, sună întotdeauna interesant să fi băgat în seamă de către furnizorul tău, bașca e mai bine dacă primești și o ofertă interesantă pentru un smartphone nou-nouț! Dar fiți pe pace, nu este mare realizare să cumperi un telefon nou de Black Friday de la ei…

În primul rând, dacă ar fi fost interesați să îți facă o ofertă interesantă, făceau pasul acesta înainte – când împlineai (încă) un an în rețea, când te sunau să verifice cât de muțumit ești de ei, sau chiar de ziua ta. Acum sunt interesați fie să te ”lege de glie” cu o prelungire de abonament (pentru că da, telefonul nou vine și cu opțiunea asta), fie să scape de telefoanele mai vechi de pe stoc, fie, mai plauzibil, să își facă norma de telefoane vândute.

Unde mai pui că telefoanelele vândute în rate sunt mai scumpe, la final, decât o achiziție cu banii jos!

Discounturile la planurile tarifare presupun prelungiri ale abonamentelor

Iar asta înseamnă că rămâi în rețeaua lor, indiferent că vrei sau nu, indiferent că e rentabil sau nu. Și nu merită pentru trei sau șase luni gratis, în decursul a doi ani de contract. A! Și, vezi punctul anterior, dacă luați telefonul în rate, practic plătiți mai mult decât cei care îl iau cu banii cash!

Am prieteni care au făcut astfel de achiziții apoi s-au mutat în altă zonă, chiar dacă în același județ, și au descoperit că nu mai au semnal la telefon, dar și că îi costă o mică avere să denunțe contractul aflat în derulare.

Telefonul de anul trecut nu este la fel de bun și acum

Pentru că veți găsi tot felul de oferte care spun că flagshipul de anul trecut al producătorului X este la fel de performant și azi. Păi, dacă ar fi ala, compania respectivă nu ar mai lansa un model nou în fiecare an!

Știți de ce apar astfel de promoții? Pentru că fie operatorul a fost lacom și a comandat mai multe exemplare decât a reușit să vândă, fie pentru că vânzările nu au fost destul de bune pentru cât au comandat ei. Oricare ar fi situația, practic pasează cartoful fierbinete la cumpărătorul de bună credință.

Nu mai vorbesc despre faptul că acumulatorii pot să se descarce de când este ținut în depozit telefonul respectiv, sau că unele telefoane sunt cele expuse prin showroom-uri, deci butonate deja excesiv de clienți.

OK, sunt persoane care nu au nevoie de cel mai performant model an de an, dar aceștia nu pot fi ”agățați” cu astfel de sloganuri!

Telefonul de anul ăsta sigur e mai scump decât ar trebui să fie

Dacă te ademenesc cu un modul nou-apărut, sigur prețul lui este (prea) piperat. Asta pentru că au plătit și ei mai mult ca să îl aibă pe stoc. Iar dacă nu îl au deja, îneamnă că nici nu îți pot garanta că îl vor aduce la data promisă. Pentru că, altfel, l-ar fi avut deja. Iar în acesta caz, vezi propoziția anterioară! 😛

În loc de înceiere, vă las scena mea favorită din filmul menționat la începutul materialului: