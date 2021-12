Trilogia Tomb Raider poate fi obținută în mod gratuit

În cazul în care nu ați avut ocazia să experimentați cele mai recente aventuri ale Larei Croft, Epic Store va oferă acum ocazia în mod gratuit.

Seria Tomb Raider este o adevărată veterana în industria gaming-ului. Chiar de la primul titlu lansat în 1996, jocul a fost apreciat pentru că era unul dintre primele titluri 3D. A continuat să se bucure de succes de-a lungul iterațiilor, iar în 2013 a „suferit” un reboot.

Reboot-ul din 2013 s-a dovedit un hit, așa că din succesul titlului s-a născut o trilogie foarte apreciată de fani. Deși a renunțat puțîn la spiritul aventurier din titlurile vechi și a urmat o tentă mai de acțiune precum seria Uncharted, trilogia a reușit să captureze esență jocurilor Tomb Raider. Va recomand cu căldură să le încercați în cazul în care nu ați avut ocazia până acum.

Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider și Shadow of the Tomb Raider pot fi obținute pentru PC în mod gratuit prin intermediul Epic Store.