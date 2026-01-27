Arena IT

Stiri IT | Blog hardware, software, evenimente IT

GTA VI ar urma să fie disponibil pe console doar în format digital

| Da drumul discutiei! Jocuri Stiri

Pentru a preveni leak-urile înainte de lansarea oficială, Rockstar se pare că a decis să nu mai lanseze GTA VI în format fizic, pe disc, ci doar digital. Spre deosebire de lansările pentru PC, jocurile de console sunt disponibile de obicei și în format fizic, fiind preferate de colecționari, dar și de cei care obișnuiesc să le cumpere sau să le vândă second hand. Din păcate, entuziasmul format în jurul titlului îl face susceptibil leak-urilor provenite din canalele de distribuție, așadar Rockstar își va lua măsuri de precauție și îl va face disponibil doar în magazinele digitale PlayStation și Xbox, unde există control deplin asupra embargoului.

În plus, o astfel de abordare va crește aproape sigur numărul unităților vândute, acesta fiind un alt motiv important pentru care Rockstar ar putea evita lansarea în format fizic. Jocul nu va mai putea fi împrumutat sau vândut second hand, iar toți cei care vor dori să îl joace vor fi nevoiți să-și achiziționeze propria licență. Rockstar nu a confirmat încă oficial această decizie, însă informația pare plauzibilă, mai ales dacă ținem cont de resursele colosale pe care dezvoltatorul le-a alocat pentru dezvoltarea jocului.

Via: TechPowerUp

Sursa: PPE

