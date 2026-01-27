Nici măcar Apple nu scapă de impactul crizei de memorii RAM: iPhone-urile, iPad-urile și MacBook-urile s-ar putea scumpi drastic din a doua jumătate a anului

Apple are volume de vânzări colosale, iar din acest motiv se bucură de o putere de negociere foarte mare în relația cu furnizorii. Cu toate acestea, acordurile pe termen lung ale companiei în ceea ce privește furnizarea de memorii RAM și NAND flash vor expira până la sfârșitul acestei luni, iar die-urile comandate înaintea crizei de memorii vor fi epuizate până în a doua jumătate a anului. Chiar dacă Apple va beneficia de discount-uri de volum, acestea nu vor fi nici pe departe la fel de bune ca până acum, compania urmând să achiziționeze memorii RAM și NAND la prețuri considerabil mai mari.

În mod evident, aceaste scumpiri vor afecta drastic marja de profit a hardware-ului produs de Apple, iar prețurile la raft ar putea crește simțitor. Potrivit unei surse apropiate industriei, Apple a stabilit deja acorduri pentru achiziția de memorii RAM LPDDR5X de 12 GB la prețul de 70 de dolari, cu aproximativ 230% mai mult decât până acum, așadar e foarte posibil ca iPhone-urile, iPad-urile și MacBook-urile să se scumpească din toamnă. În cazul iPhone-urilor, zvonurile sugerează că modelele de bază, cu 128 GB sau 256 GB spațiu de stocare, nu vor suferi majorări prea mari de prețuri, însă în cazul configurațiilor cu mai mult spațiu de stocare sau RAM, respectiv în cazul MacBook-urilor, scumpirile ar putea fi mult mai mari. Cele mai afectate ar putea fi MacBook-urile cu procesoare M5 Pro și M5 Max, care încă se lasă așteptate, cel mai probabil din cauza crizei de memorii, însă e de greu de estimat cu cât vor fi majorate prețurile și dacă stocurile vor fi afectate în vreun fel.

Prețurile memoriilor RAM și, mai nou, a celor NAND flash, sunt extrem de volatile în această perioadă din cauza comenzilor foarte mari venite din partea clienților enterprise și data center, iar analiștii și companiile din industrie se așteaptă ca această situație să persiste până cel puțin în 2028.