S-au vandut 2 miliarde de iPhone-uri

Probabil cel mai cunoscut si cel mai vandut telefon din istorie. In 2016 a fost motiv de sarbatoare deoarece atunci s-a ajuns la 1 miliard de telefoane vandute. Astazi, in 2021, s-a depasit pragul de 2 miliarde de iPhone-uri vandute.

La nivel global, dintre toti utilizatorii de smartphone-uri, 26% sunt utilizatori de iPhone! In SUA cota de piata este de 60% si de aproape 50% in UK.

In prezent sunt peste 400 de milioane de utilizatori de iPhone-uri mai vechi de 3 ani, ceea ce inseamna ca sunt peste 400 de milioane de posibili utilizatori care ar putea face trecerea la un model mai nou. Si asta se intampla si cu ajutorul operatorilor care ofera reduceri bune la achizitionarea unui iPhone, in special in SUA.

Apple continua filosofia cofondatorului si CEO-ului Steve Jobs, care credea ca Apple trebuie sa livreze produse cu caracteristici de care consumatorii nu stiau ca au nevoie.

„Oamenii obisnuiti cu instrumente extraordinare pot face o munca extraordinara” – Cam asa se rezuma experienta cu Apple.

Sursa: phonearena