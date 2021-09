Am fost sa vad cea mai usoara bicicleta electrica la Zeno Electric Store

Saptamana trecuta am fost la Zeno Electric Store din Bucuresti ca sa ma plimb cu cateva biciclete si motociclete electrice. Uite ce am vazut acolo.

Cea mai interesanta bicicleta a fost Gogoro Eeyo 1s, o bicicleta din carbon care cantareste doar 11.9kg. Este incredibil de usoara si poti sa o transporti foarte usor intr-o singura mana. Costa mult, mai multa decat multe masini de pe strada: 4000 de euro.

Motorul de 250W cu baterie de 124Wh este suficient cat sa te ajute la pedalat. Eu nu merg cu bicicleta mai deloc, insa aceasta m-a surprins placut. Nu sunt eu cel mai in masura sa va spun despre cum se manevreaza sau cum se sta pe ea. Este o bicicleta pentru profesionisti sau pentru cei care isi doresc ceva cu adevarat special.

Are 64km autonomie in modul sport si 88km in modul eco. Este echipata cu senzori pentru viteza, temperatura, cuplu, are transmisie pe curea si se incarca pana la 100% in doar 2.5 ore.

Am vazut si cateva trotinete electrice deja clasice pe piata. Insa ce mi-a mai atras atentia a fost motocicleta electrica Zero.

N-am vazut pana acum nici o motocicleta electrica. Multe nu pot sa va spun despre ea, nu am permis pentru asa ceva. Cert este ca Zero este un brand urias din SUA care produce in special motociclete electrice.

Puteti sa aflati mai multe daca le faceti o vizita baietilor de la Zeno Electric Store.