Vesti relativ bune despre Age of Empires IV

Dupa un an de tacere absoluta, aflam cateva vesti interesante despre dezvoltarea celui de-al patrulea joc din serie.

Ultimii ani au fost destul de plini pentru Age of Empires, incat titlurile din trilogia originala au primit fiecare cate un Definitive Edition, cu suport rezolutii pana la 4K si mici ajustari demne de anul 2020. Titlurile remasterizate au aratat ca interes pentru serie inca exista, iar Age of Empires IV este deja jucat intern, cel putin asta zice Shannon Loftis, manager general al studioului World’s Edge Studio:

I don’t want to make you jealous, but we are literally playing this game every single day – both in Washington and in Vancouver