Victime colaterale Covid-19: Microsoft Teams

La serviciu folosim suita Office365, iar unul dintre cele mai utilizate tool-uri de la Microsoft este Teams. Il folosesc si in alta indeletnicire de-a mea, dar nu intram in detalii politice. 🙂

Ei bine, azi dimineata am avut ceva probleme de conexiune, dar le-am pus initial pe tema utilizarii intense a serviciilor de VPN, pentru ca eram foarte multi care lucram remote. Mai pe seara, dupa ce mi-am incheiat activitatea, dupa ce am terminat si de tuns pomii prin curte, am deschis newsfeed-ul Google si am aflat ca problema era la compania proaspat parasita de Bill Gates.

Se pare ca nu am fost departe de adevar, insa nu infrastructura de la lucru era problema, ci incarcarea celei a Microsoft de numarul imens de oameni care foloseau platforma pentru comunicarea remote, nemaifiind in acelasi birou!

Au fost persoane afectate si printre cititorii blogului? Altii decat colegii mei, evident! 😉

Sursa: theverge.com