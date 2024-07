ViewSonic XG272-2K OLED Review: gaming la un nou nivel

OLED este un termen pe care il veti vedea asociat tot mai des cu noile modele de monitoare pe care producatorii ni le pregatesc. Panourile devenite intre timp clasice, precum LED sau IPS vor face un pas in spate, iar panouri cu tehnologii moderne vor deveni cu timpul mai accesibile si tot mai dorite de catre utilizatori.

Pentru gameri, ViewSonic a pregatit un monitor de 27inch OLED rapid, performant si bogat in optiuni.

Montarea se realizeaza usor, oferind constructia clasica monitor, stalp de sustinere si talpa de birou. Ocupa destul de putin spatiu pe birou, iar talpa de birou are sculptat un loc special dedicat telecomenzii acestuia. Ofera rotire la 90 grade, inclinare +20 grade/ -5 grade, pivotare stanga dreapta 20 grade si ajustare pe inaltime 120mm.

Este „imbracat” in 2 culori: frontal negru, iar spatele este alb. Spatele prezinta LED-uri RGB, care mie imi aduc aminte de Toyota Corolla GR Sport, cum si-a luat Gabi :).

Butoanele de control sunt pozitionate convenabil si accesibile usor, iar telecomanda poate fi folosita cu usurinta pentru controlul de la distanta. Prin meniul OSD este usor de navigat si ofera o gama bogata de optiuni pentru alegerea paletei de culori, configurarea manuala a constrastului, a luminozitatii, a tipului de iluminat si multe altele.

Ecranul foloseste tehnologia OLED si are o diagonala de 27 inch, un aspect imagine de 16:9 si ruleaza la rezolutia 2560×1440. Rata de reimprospatare maxima este de 240Hz si are un timp de raspuns ultra-rapid de doar 0.02ms.

Este certificat HDR10, capabil sa redea 1.07 miliarde de culori si functioneaza pe 10 biti. La „bord” sunt si tehnologiile VRR, Nvidia G-Sync si AMD Freesync Premium.

In timpul sesiunilor de gaming este locul in care monitorul straluceste. Imaginea redata este curata, culorile sunt recreate cu acuratete, iar locurile inchise la culoare pastreaza detaliu si consistenta. Indiferent ca vorbim de un joc single-player gen Alan Wake 2 sau un titlu eSports precum Counter Strike 2, monitorul se descurca excelent indiferent de scenariul de gaming in care este aruncat si avem parte de o imagine premium atat timp cat avem resurse hardware care sa o mentina.

Ce nu mi-a placut in mod deosebit este redactarea/citirea textului pe el. Am verificat sharpness-ul si era la valoarea maxima, dar mi s-a parut deranjant sa-l folosesc mai mult de o ora pentru a scrie sau pentru a citi diverse articole indiferent de setarile pe care le-am folosit.

Vine cu boxe incorporate dar la fel ca in cazul a 99.9% dintre monitoare nu le recomand pentru o experienta audio placuta.

La capitolul porturi este bogat cu 2 porturi HDMI 2.1, 2 porturi DisplayPort, un port USB Tip C cu power delivery 15W si un hub USB A incorporat. Ce l-ar fi facut imbatabil ar fi fost portul USB tip C cu power delivery 65W.

ViewSonic XG272-2K OLED este un monitor pentru entuziasti. Spun asta pentru ca pretul acestuia nu este unul prietenos. Este de inteles avand in vedere ca foloseste tehnologii de ultima generatie, care isi fac simtita prezenta mai ales daca jucati titluri compatibile cu tehnologia HDR.

Designul si LED-urile RGB il fac artistic si cool, dar revenind din nou la capitolul pret, am vazut monitoare cu pret mai mic si cu un build-quality mai bun decat acesta. Cel mai deranjant mi s-a parut faptul ca ecranul are practic 3 rame: ecranul efectiv are o rama neagra, urmata de inca o rama neagra si ultima rama neagra de la carcasa. Nu este vizibila decat in anumite situatii, dar am ramas usor dezamagit cand am observat.

Pe scurt, ViewSonic XG272-2K OLED ofera un ecran excelent dotat cu tehnologii de top care se va impaca cu orice stil de joc si de gamer, alaturi de un design placut si porturi suficiente. Pierde puncte la capitolul calitatea constructiei. Costa 900$ sau 4800RON la evoMAG si este pretul pe care il au majoritatea monitoarelor OLED cu aceste caracteristici.