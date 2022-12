vivo prezintă o nouă generaţie de cipuri de imagistică personalizate

vivo este deja o companie recunoscut─â pe plan mondial pentru inova╚Ťiile ╚Öi calitatea oferit─â pe zona de foto-video pe toate smartphone-urile lor. Ba mai mult, sunt unii dintre singurii care nu au investit doar ├«n camerele principale, ci ╚Öi ├«n cele selfie.

vivo a prezentat oficial re┼úeaua de tehnologii de imagistic─â video: concentr├óndu-se pe trei func┼úii-cheie de imagistic─â ┼či baz├óndu-se pe dou─â strategii solide care au la baz─â inova┼úii proprii ┼či ├«n colaborare, vivo ├«┼či dore┼čte s─â creeze un avantaj competitiv ├«n domeniul tot mai dezvoltat al imagisticii ┼či s─â dezvolte o tehnologie unic─â pentru imagistica mobil─â.

Pentru a le oferi consumatorilor o experien┼ú─â premium, vivo a lansat o re┼úea de tehnologii de imagistic─â. Aceasta stabile┼čte un nou standard pentru func┼úiile de imagistic─â ale produselor pentru a putea concura la nivel profesional, indiferent c─â este vorba de dispozitive profesionale, fotografi profesionali sau post-produc┼úie profesional─â.

Pentru a putea concura cu dispozitivele profesionale, vivo a creat mai multe module de tehnologii de imagistic─â ce includ Optical Sensing System, Colour Restoration Engine ┼či Accelerated Computing Engine care, asemenea echipamentelor profesionale, permit smartphone-urilor s─â ├«nregistreze ┼či s─â proceseze eficient culorile imaginilor, tonurile ┼či informa┼úiile despre calitate de la captarea luminii pentru a ob┼úine o calitate excelent─â a imaginilor.

Tehnologia vivo de percep┼úie a mediului le ofer─â utilizatorilor ocazia s─â perceap─â mediul prin ochii fotografilor profesioni┼čti, permi┼ú├óndu-le s─â recunoasc─â temperatura de culoare a unei scene, lumina sau alte informa┼úii ┼či s─â analizeze ┼či calculeze automat cel mai bun mod de surprindere a imaginii. Cu ajutorul VCS Bionic Spectrum Technology, care asigur─â un zgomot de imagine cu control mai bun ┼či restaurarea mai bun─â a culorilor, senzorul de genera┼úie viitoare cu tehnologie VCS ├«mbun─ât─â┼úe┼čte raportul semnal-zgomot cu 20% ┼či restaurarea culorilor cu 15%, ├«n compara┼úie cu senzorul IMX866 din genera┼úia anterioar─â.

Func┼úiile Hyper-Sense Portrait System ┼či Vast-Sky Night System au fost g├óndite pentru dou─â scenarii frecvent ├«nt├ólnite, Portret ┼či Scene nocturne, pentru procesare ┼či optimizare precise. Acestea ├«mbun─ât─â┼úesc semnificativ expresivitatea unei scene ┼či aduc smartphone-urile la un nivel profesional de post-produc┼úie. Noua func┼úie Vast-Sky Night System, bazat─â pe algoritmul IA dezvoltat independent ┼či pe senzorul pentru lentile ├«mbun─ât─â┼úit, poate optimiza sensibilitatea foto cu p├ón─â la 100%, p├ón─â la ISO 102400. Aceasta le permite utilizatorilor s─â fotografieze un cer ├«nstelat cu expunere lung─â, ceea ce ├«nainte se putea realiza doar folosind un trepied sau un stabilizator, iar acum acela┼či peisaj poate fi suprins doar ┼úin├ónd telefonul ├«n m├ón─â. ├Än plus, vivo a lansat ┼či Hyper-Sense Portrait System. Acesta este un set complet de solu┼úii pentru fotografiere de portret care ├«n┼úelege informa┼úiile unui portret, optimizeaz─â detaliile portretului la nivel de micron ┼či creeaz─â o atmosfer─â unic─â cu ajutorul algoritmului dezvoltat independent.

La nivel hardware, vivo a prezentat cea mai nou─â genera┼úie de cipuri de imagistic─â personalizate. Datorit─â provoc─ârilor care pot ap─ârea la folosirea sistemelor cu camere multiple pentru smartphone, noua genera┼úie de cipuri de imagistic─â personalizate va adopta arhitectura AI-ISP, aduc├ónd laten┼úa sc─âzut─â ┼či eficien┼úa crescut─â a ISP-urilor tradi┼úionale ├«n arhitectura informatic─â de procesare ├«n timp real cu ajutorul IA. Circuitul s─âu MAC pe 10 bi┼úi este personalizat pentru a efectua eficient opera┼úii pe 10 bi┼úi, reduc├ónd laten┼úa la inferen┼ú─â cu p├ón─â la 96% ├«n comara┼úie cu NPU-urile tradi┼úionale ┼či ├«mbun─ât─â┼úind consumul de energie cu p├ón─â la 200%.

Baz├óndu-se pe arhitectura AI-ISP inovatoare, cipurile vivo personalizate de genera┼úie viitoare includ trei actualiz─âri personalizate la nivel de unitate pentru a ob┼úine rezultate inovatoare: Prima este actualizarea unit─â┼úii de memorie de pe cip care ofer─â o rat─â de procesare de aproximativ 1,3 trilioane de bi┼úi pe secund─â, cu putere de procesare extins─â garantat─â. A doua este actualizarea unit─â┼úii de procesare IA care permite un consum de energie cu o eficien┼ú─â f─âr─â precedent. ├Än plus, coeficientul de eficien┼ú─â energetic─â DLA atinge 16,3 trilioane de opera┼úii per watt, stabilind un nou reper de procesare ├«n industrie. A treia este actualizarea unit─â┼úii de procesare a imaginii pentru a ├«mbun─ât─â┼úi efectele algoritmilor precum reducerea zgomotului AI-NR, fuziunea tonurilor HDR ┼či interpolarea cadrelor MEMC, oferind utilizatorilor o experien┼ú─â mai bun─â la fotografiere. ├Än plus, vivo a prezentat un nou senzor CMOS mai mare care urmeaz─â s─â fie folosit la produsele de genera┼úie viitoare ┼či care are o sensibilitate la lumin─â cu 77% mai mare dec├ót GNV.

Re┼úeaua de tehnologii de imagistic─â a fost realizat─â baz├óndu-se pe experien┼úa pe care vivo a dob├óndit-o de-a lungul anilor. ├Än 2020, vivo ┼či ZEISS au ├«ncheiat un parteneriat strategic. ├Än viitor, pe baza colabor─ârii ├«n domeniul tehnologiilor optice ├«n imagistic─â, cei doi parteneri vor continua s─â dezvolte standarde de calitate ├«n domeniul opticii pentru dispozitive mobile, s─â fac─â cercet─âri ┼či s─â realizeze miniaturiz─âri pentru modulele camerelor foto. Acest parteneriat ├«┼či propune s─â le ofere utilizatorilor experien┼úe de imagistic─â incredibile ┼či s─â duc─â performan┼úele fotografiei cu dispozitive mobile la un nou nivel.

Pentru a asigura o abordare centrat─â pe utilizator ┼či imagini profesionale, vivo ├«┼či dore┼čte s─â ofere func┼úii profesionale de imagistic─â complexe. ├Än func┼úie de nevoile utilizatorilor, vivo ┼či-a concentrat tehnologiile pe trei scenarii-cheie: peisaj, portret ┼či video, acestea fiind cel mai des folosite. Baz├óndu-se pe cercetare proprie ┼či pe dezvoltarea de tehnologii software ┼či hardware avansate, vivo acoper─â acum o palet─â extins─â de nevoi pentru creatorii de con┼úinut, oferind o experien┼ú─â de imagistic─â ├«mbun─ât─â┼úit─â. Smartphone-urile vivo ofer─â o performan┼ú─â uimitoare ├«n ceea ce prive┼čte culorile, tonurile ┼či calitatea imaginii, acestea fiind trei aspecte importante ale fotografiei profesionale. Pentru a ├«mbun─ât─â┼úi aceste aspecte, vivo a dezvoltat ÔÇ×un algoritm de post-procesare a sistemului de imagistic─â, pentru aspect natural” cu ajutorul re┼úelei de tehnologii de imagistic─â, care se bazeaz─â pe tehnologia de percep┼úie a mediului ┼či pe Colour Restoration Engine.

Avantajul fotografiilor realizate cu un smartphone este c─â pot influen┼úa cu adev─ârat vie┼úile oamenilor, iar pentru a ob┼úine un portret bun este nevoie de trei principii de baz─â: ├«n┼úelegerea portretului, ├«nfrumuse┼úarea acestuia ┼či suprinderea atmosferei. ├Än afar─â de ├«mbun─ât─â┼úirea aspectului pielii pentru a ar─âta mai natural─â ┼či mai s─ân─âtoas─â, tehnologia vivo pentru procesarea portretelor p─âstreaz─â mai bine aspectul tridimensional al subiectului ┼či armonizeaz─â tonurile, culorile, luminozitatea ┼či efectul bokeh pentru a pune ├«n eviden┼ú─â c├ót mai bine ┼či pentru a reda ├«ntr-un mod c├ót mai natural persoana ┼či scena.

├Än ceea ce prive┼čte tehnologia de filmare, vivo a simplificat modul LOG ┼či procesul complex de colorizare ├«n post-produc┼úie ┼či a dezvoltat ├«nregistrarea video HDR standard ┼či afi┼čarea cu metadate dinamice, oferind o palet─â de culori BT.2020 mai extins─â, profunzime a culorii pe 10 bi┼úi ┼či 1,07 miliarde de culori. Astfel, film─ârile pot reda mai bine jocul de umbre ┼či lumini, cu o gam─â variat─â de stiluri de culori LUT 3D de cinema, astfel ├«nc├ót utilizatorii s─â poat─â crea o experien┼ú─â cinematografic─â printr-un singur clic.