Western Digital a introdus primul hard disk cu capacitate de 40 TB și promite să atingă 100 TB până în 2029

Deși hard disk-urile pentru PC-uri desktop nu mai sunt nici pe departe la fel de populare ca în trecut, acestea sunt încă foarte des utilizate în data centere și sisteme NAS, unde e nevoie de cantități mari de spațiu de stocare la prețuri cât mai mici. Producătorii înțeleg foarte bine nevoile pieței, iar în ultimii ani au căutat să crească cât mai mult densitatea de stocare a platanelor din hard disk-uri. Cu cât capacitatea unei singure unități e mai mare, cu atât costurile scad, iar nevoia de bay-uri suplimentare e mai mică.

Western Digital, care e în prezent lider de piață în ceea ce privește numărul de unități vândute, a înregistrat progrese semnificative în creșterea densității de stocare, prin utilizarea tehnologiilor ePMR și HAMR, iar acum introduce primul model de hard disk cu capacitate de 40 TB. În primă fază, din cauza randamentului mic de producție, acesta va fi livrat doar către un număr restrâns de data centere, însă din a doua jumătate a anului va fi produs în cantități mult mai mari și va fi disponibil publicului larg. De asemenea, compania nu se va opri aici, iar până în 2029 promite să vină pe piață cu primele unități cu capacitate de 100 TB. În anii ce urmează, capacitatea maximă va crește gradual, iar pe măsura ce tehnologia ePMR se va maturiza vom începe să vedem tot mai multe unități cu capacități de zeci de TB.

Totodată, Western Digital înregistrează progrese semnificative și în ceea ce privește performanța unităților de stocare mecanice, iar până în 2030 am putea avea hard disk-uri cu viteze de transfer comparabile cu ale SSD-urilor QLC actuale. Practic, performanța va crește de până la opt ori, iar costurile vor rămâne considerabil mai mici decât ale unităților solid state. Cu toate acestea, în contextul comenzilor tot mai mari ale data centerelor, hard disk-urile de acest fel ar putea ajunge inaccesibile pentru consumatorii de rând. La fel ca memoriile RAM și SSD-urile, HDD-urile se scumpesc într-un ritm accelerat, iar acum prețurile sunt cu peste 50% mai mari decât în luna septembrie a anului trecut.

