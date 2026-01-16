Prețurile hard disk-urilor au crescut cu aproape 50% din luna septembrie

Într-un interval de doar patru luni, hard disk-urile au înregistrat scumpiri record, iar modelele de capacitate mare, utilizate în NAS-uri și data centere, au ajuns la prețuri extreme, greu de justificat. La fel ca în cazul memoriilor RAM și al SSD-urilor, scumpirile sunt generate de cererea foarte mare venită din partea data centerelor AI, care au bugete colosale și rezervă aproape integral capacitatea de producție globală.

Conform unei analize ComputerBase, HDD-urile din gamele Seagate IronWolf, Seagate BarraCuda și Western Digital Red s-au scumpit cu 23 – 66% din luna septembrie, iar media scumpirilor este de 46%. De exemplu, o unitate Seagate IronWolf cu capacitate de 6 TB, destinată NAS-uri, costa în luna noiembrie doar aproximativ 750 lei, însă acum prețul a ajuns la 1345 lei.

Și mai neplăcut, modelele de capacitate foarte mare, de 20 TB sau mai mult, sunt acum aproape de negăsit în stocurile magazinelor și există bănuială că producătorii au redus drastic sau chiar sistat producția acestora pentru a favoriza clienții data center. În consecință, cei ce doresc să-și construiască un server pentru acasă sau să-și achiziționeze un NAS vor trebui să-și suplimenteze considerabil bugetele sau să reducă drastic din capacitate.

Via Tom’s Hardware