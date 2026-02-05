Modelul de bază iPhone 17 are autonomie mai bună decât OnePlus 15, care este prevăzut cu un acumulator de peste 7000 mAh

iPhone 17 dispune de un acumulator cu capacitate de doar 3692 mAh, însă eficiența energetică a SoC-ului Apple A19, împreună cu optimizarea foarte bună a sistemului de operare iOS, îi asigură o autonomie ridicată și de multe ori peste cea a modelelor competitoare cu sistem de operare Android.

CNET a realizat un test amplu de anduranță a bateriei cu 35 de modele de smartphone-uri, iar în mai toate cazurile iPhone-urile au ieșit învingătoare. Așa cum era de așteptat, modelul Pro Max din ultima generație a ocupat vârful clasamentului, însă surpriza cea mai mare a fost în cazul modelului de bază iPhone 17. Acesta a egalat, iar în unele scenarii chiar a depășit modelul flagship de la OnePlus, care integrează un acumulator Si/C de 7300 mAh. Practic, Apple reușește să obțină o autonomie cel puțin la fel de bună ca flagship-urile celorlalți producători cu un acumulator considerabil mai mic.

Compania americană a evitat să adopte tehnologia Si/C, probabil din considerente ce țin de fiabilitate și siguranță, însă, chiar și așa, autonomia pe iPhone-uri rămâne cea mai bună din industrie. Indiferent de tehnologiile integrate, modelele competitorilor sunt încă departe de Apple în ceea ce privește durata de viață a bateriei, iar de cele mai multe ori trebuie să compenseze lipsa de optimizare prin creșterea capacității acumulatorului.

Via Wccftech