WhatsApp are 2 miliarde de utilizatori

Un nou record pentru aplicatia de comunicare detinuta de Facebook.

WhatsApp a fost cumparata de Facebook in 2014 si avea la momentul respectiv 500 de milioane de utilizatori. In 2016, numarul s-a dublat si au ajuns la primul miliard, iar in 2018 au ajuns la 1.5 miliarde de utilizatori. Astazi, conform postarii de pe blog, 2 miliarde de oameni folosesc WhatsApp. Practic numarul a crescut cu cate 500 de milioane de utilizatori la fiecare 2 ani incepand din 2014.

WhatsApp profita de ocazie si mentioneaza ca motivul pentru care oamenii au asa mare incredere si folosesc aplicatia este datorita securitatii si a confidentialitatii. Atata timp cat conversatiile sunt pastrate pe telefonul mobil, aceastea beneficiaza de end-to-end encryption, dar nu au mentionat in aceasta postare ca daca se opteaza pentru back-up in Google Drive, acolo aceasta protectie nu este disponibila.

