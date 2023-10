Windows 11 are 400 milioane de utilizatori

Lansat in 2021 ca un update pentru Windows 10, Windows 11 nu s-a bucurat de glorie. A venit cu bug-uri si cu schimbari ciudate. Aflam astazi ca dupa 2 ani a ajuns sa aiba o cota impresionanta de piata. Sunt deja 400 milioane de utilizatori.

Nu stim cati folosesc inca Windows 10, in continuare un sistem de operare stabil si foarte bun, insa 400 milioane de utilizatori pentru W11 nu este rau deloc. Totusi, din surse oficiale, Windows 10 este instalat in continuare pe mai multe sisteme decat Windows 11 si are in prezent o cota de piata de 70%.

Reamintim ca Windows 10 a ajuns in doar un an sa aiba 400 milioane de utilizatori, iar Windows 11 a reusit asta dupa doi ani. De asemenea, W11 nu poate fi instalat pe sisteme mai vechi de 2018 din cauza cerintelor hardware mai pretentioase, cum ar fi prezenta TPM, deci din start au fost excluse multe sisteme.

Interesant este ca anul viitor primim Windows 12 (pe bune) care va integra AI. Sa vedem atunci schimbari…