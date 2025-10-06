Arena IT

UE vrea AI european, fără dependență de SUA sau China

Comisia Europeană pregătește o strategie dedicată dezvoltării inteligenței artificiale în Europa, cu accent pe securitate, autonomie tehnologică și competitivitate industrială.

Planul urmărește să reducă dependența de furnizorii americani și asiatici, în special în domenii sensibile precum sănătatea, apărarea și administrația publică.

Documentul, aflat în lucru și consultat de Financial Times, propune accelerarea adoptării soluțiilor AI dezvoltate de companii europene, inclusiv modele generative. Administrațiile publice vor fi încurajate să colaboreze cu startup-uri locale, iar platformele europene vor fi promovate ca alternativă la giganții globali.

Strategia avertizează asupra riscurilor legate de „dependențele externe ale stivei AI” – infrastructura și software-ul necesare pentru dezvoltarea și operarea aplicațiilor. Acestea pot fi vulnerabile la influențe externe, cu potențial de blocaj sau manipulare, mai ales în contextul geopolitic actual.

Printre exemplele de succes menționate se numără Mistral (Franța) și Helsing (Germania), companii active în AI generativă și tehnologie de apărare. Cu toate acestea, UE rămâne dependentă de importuri de software, hardware și materii prime critice.

Strategia va fi publicată oficial marți, iar Comisia va aloca un milion de euro pentru implementare. Inițiativa vine pe fondul intensificării apelurilor la suveranitate digitală, în special după revenirea lui Donald Trump la Casa Albă.

Participa la discutie!

  1. Sebi a zis

    Ușor de zis, mai greu de făcut. Plus, UE a reglementat AI, pe când SUA au interzis reglementarea AI. Asta înseamnă că se vor dezvolta mult mai rapid. E ca și cum doi alergători aleargă în cursă, dar unul are legate picioarele. In ce mai privește consider că ar trebuie sa existe reglementări și ar trebui sa fie aceleași la nivel planetar, pentru că riscurile pe termen lung sunt mari.

    Răspunde

  2. piuir a zis

    Primul ostas al tarii ni-l prezenta pe „ION” acum o vreme… s-a ales praful de amandoi. Probabil ca asta e soarta… eu gasesc deepseek mai bun decat toate momentan…

    Răspunde

