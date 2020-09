Xbox Game Pass Ultimate a devenit si mai atractiv

In curand, fara cost aditional, toate jocurile disponibile in abonamentul EA Play vor fi disponibile si in abonamentul Xbox Game Pass Ultimate.

Despre Xbox Game Pass Ultimate v-am mai povestit anul trecut si consta intr-o subscriptie lunara la fel cum e Netflix pentru filme, doar in cazul Game Pass Ultimate primesti un catalog de jocuri pentru PC si Xbox pe care le poti juca atata timp cat ti-ai platit abonamentul. In Romania nu a ajuns pe cai oficiale si se pot face mici smecherii pentru a avea acces la acest serviciu. Eu anul trecut l-am avut activ 6 luni, cat m-am jucat toate titlurile care m-au interesat la momentul respectiv si au fost cam 10 titluri pe care le-am jucat si am platit 260 de lei in total.

O veste buna a venit insa ieri, care face acest gen de serviciu si mai atractiv: abonamentul celor de la Electronic Arts, cunoscut pana nu demult ca Origin Access sau EA access si transformat de curant in EA Play, va fi oferit in mod gratuit tuturor celor care au deja abonamentul Xbox Game Pass Ultimate. Practic jocuri din portofoliul EA fara nici un ban in plus. Intelegerea a fost facuta intre Microsoft si Electronic Arts bineinteles si nu trebuie sa uitam ca Electronic Arts a facut o intelegere similara si cu Steam. Probabil (aproape sigur) jocurile EA si-au pierdut din popularitate in ultimii ani iar propria platforma Origin a avut de suferit.

Nu se stie exact din ce luna vor aparea titlurile din EA Play pe Xbox Game App. De retinut este ca EA mai ofera pe langa EA Play si variana premium Play Pro cu diverse beneficii. Aceasta nu va fi inclusa.

Cateva jocuri din EA Play mai jos, iar lista completa o gasiti aici: