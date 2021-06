Xiaomi Redmi Note 9T 5G review

Cand lumea striga „telefon de buget” eu strig inapoi „Xiaomi”. Redmi Note 9T este, dupa cum va asteptati un telefon de buget, care are si intamplator 5G. L-am folosit, testat si acum am niste idei pro si contra despre el.

Cuprins

Specificatii

Puncte Pro

Puncte Contra

Concluzii

Specificatii

Redmi Note 9T vine echipat cu un ecran IPS LCD de 6.53 inch si o rezolutie fullHD+, protejat cu Gorilla Glass 5. Procesorul ales este un Mediatek Dimensity 800U realizat pe o tehnologie de 7nm si bineinteles octa-core. Varianta testata de mine este echipata cu 128GB memorie interna de tip UFS 2.2 si 4GB RAM. Jack-ul de casti de 3.5mm, NFC, port infrarosu,slotul card SD sunt prezente la datorie dupa cum ne asteptam in acest segment si surprinzator avem si sunet stereo.

Bateria are o capacitate de 5000mAh si beneficiaza de incarcarea rapida standard marca Xiaomi la 33W.

In materie de camere foto, avem un senzor principal de 48 MP insotit de 2 senzori de 2MP pe care deja ii gasim pe absolut orice telefon. Frontal pentru selfie, un senzor de 13MP.

Puncte Pro

Constructia si designul m-au surprins in mod placut. Rama si spatele sunt realizate din plastic. Spatele are niste curburi, dar plasticul ales este mat si cu niste nervuri: nu aduna nici amprente, nu iti aluneca nici din mana. Camerele foto sunt asezate intr-un modul similar inalnit cu cel pe Poco X3. Senzorul de amprenta este fizic integrat in butonul de deblocare. Ecranul este drept, marginile sunt prezente sa ne aduca aminte ca totusi suntem in segmentul buget, dar nu deranjeaza. Constructia este de asemenea water repellent.

Camera foto principala produce niste poze neasteptat de bune. Nivelul de detaliu este foarte bun, iar culorile arata foarte bine. Nu trebuie sa ma credeti pe cuvant, va las galeria foto mai in jos. Ar putea fi cea mai buna camera foto raportata la pretul telefonului.

O bulina alba primeste si pe partea de video, care desi nu impresioneaza la fel de mult, avem disponibil atat modul 4K la 30 fps-uri cat si 1080 la 60fps-uri. Calitatea ambelor este foarte buna, dar stabilizarea EIS functioneaza doar pe [email protected]

Mergem mai departe si vobim de bine experienta in utilizare. Android 10 cu MIUI 12 se misca excelent si poate fi considerat un daily driver fara nici o problema. Desi nu este echipat cu un super procesor sau cu 8GB memorie RAM, rareori iti da impresia ca este un telefon spre finalul segmentului entry-level. Am apreciat aici si rezolutia ecranului FullHD+ si culorile placute ale acestuia.

Autonomia este din nou, nesurprinzator, una buna: 2 zile cu o singura incarcare, cu un screen on time de 5-6 ore. Xiaomi a reusit sa optimizeze softul foarte bine de acum vreo 2 ani de zile si sa doteze toate telefoanele cu baterii de capacitati mari.

As incheia lista punctelor pro cu compatibilitatea cu retelele 5G (desi personal nu-i vad inca rostul), NFC, slot cardSD, jack de 3.5mm pentru casti sau infrarosu. Practic tot ce avea un flagship care se respecta in urma cu 5 ani (mai putin 5G). Folia preaplicata pe ecran si o husa de cauciuc sunt alte mici bonusuri, care incet devin un standard pentru telefoanele accesibile.

Puncte Contra

O surpriza mai putin placuta a fost lipsa actualizarii spre Android 11, care este disponibila de ceva timp, iar Android 12 developer preview este deja pe piata pentru utilizatorii Pixel. Este insa pe drum. Desi am laudat timpii buni de raspuns ai interfetei si fluiditatea, as fi preferat ca aplicatii precum AliExpress sau Amazon Shopping sa mi le descarc eu si instalez, daca simt nevoia.

Lipsa camerei ultrawide si a zoom-ului 2x pe partea de camera foto in acest segment de pret sunt pe teren neutru. Decat sa fie de o calitate mediocra, mai bine sa lipseasca. Altii insa vor simti lipsa lor si din acest motiv am inclinat balanta spre punct contra. Insa, avand in vedere ca senzorul principal are 48MP, este posibil ca acesta sa fie utilizat ca zoom digital 2x. Momentan se poate face zoom manual, optiunea 2x nu este prezenta in meniul telefonului. Poate vine cu Android 11 si MIUI 12.5.

Camera de selfie si pozele realizate pe timp de noapte nu sunt reusite. Nivelul de detaliu si structura se pierd destul de mult.

Blestemul luminozitatii este prezent si aici. In conditii de lumina slaba, luminozitatea ecranului scade mult prea mult astfel incat este nevoie de o interventie manuala din partea utilizatorului pentru a-l ajusta la un nivel utilizabil.

Concluzii

Daca luam in calcul punctele pro si contra, am obtine o egalitate. Insa Android 11 va primi, experienta foto principala – cea care conteaza cel mai mult – este excelenta, iar luminozitatea ecranului nu-i enervanta. La 870RON (varianta de 64GB) consider minusurile acestui telefon minuscule comparativ cu ce anume are de oferit. Acum pentru un utilizator pasionat de selfie-uri, telefonul este clar un no-go. Pentru restul care cauta un telefon de buget potent este o varianta solida. Cei care insa sunt dispusi sa plateasca putin mai mult, au un alt telefon de la Xiaomi care sa le surada: Poco X3 Pro, care costa 950RON.